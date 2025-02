Espetáculo ‘O Menino das Ruas de São Brás’ estreia em Belém com reflexão sobre racismo estrutural

A dramaturgia “O Menino das Ruas de São Brás” chega ao palco do Casarão do Boneco, em Belém, no dia 22 de fevereiro, trazendo uma reflexão sobre a realidade de crianças em situação de vulnerabilidade social. A peça acompanha a jornada do Menino, um personagem racializado que enfrenta uma estrutura que perpetua o racismo em seus conflitos internos. Em sua busca por sobrevivência, ele encontra o Medo, seu antagonista, que assume diversas facetas ao longo da trama.

Para a diretora e artista visual Glenda Beatriz, a obra vai além de uma narrativa sobre um menino de rua. “Não estamos falando de alguém que simplesmente compõe a paisagem urbana, mas de uma existência que denuncia abandono, racismo estrutural e a dureza da sobrevivência. O teatro de bonecos permite que essa história seja ao mesmo tempo lúdica e inquietante, revelando as complexidades de ser um menino negro nas ruas”, explica.

Além de trazer um olhar sensível sobre a infância nas ruas, o espetáculo marca a estreia do Pacará, um coletivo formado por três artistas egressas da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará (ETDUFPA): Glenda Beatriz, diretora do espetáculo e artista visual; Lais Rupf, cenógrafa e gestora cultural; e Jéssica Castro, produtora técnica. O grupo se dedica à produção, estudo e experimentação visuais aplicados ao teatro e ao audiovisual.

Serviço

Espetáculo: “O Menino das Ruas de São Brás”

Data: 22 de fevereiro de 2025

Horários: 18h e 19h30

Local: Casarão do Boneco (Av. 16 de Novembro, 815 - Batista Campos, Belém)

Ingressos: Inteira: R$ 30 | Meia: R$ 15

Informações: (91) 98596-5628