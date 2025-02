Pirucaba leva música instrumental carregada de regionalidade a Canaã dos Carajás

Nesta sexta-feira (07/02), o grupo Pirucaba chega a Canaã dos Carajás para duas apresentações únicas, que combinam dinâmicas musicais e contação de histórias. Essa é a primeira vez que o Pirucaba se apresenta em solo canaense e o espetáculo “Pirucaba e as Lendas Amazônicas” é contrapartida prevista em projeto contemplado pelo Edital Casa Aberta - Amazônia Paraense Casa da Cultura Canaã 2024.

O Pirucaba nasceu em 2010, a partir do projeto intitulado "Pirucaba Jazz", com o objetivo de difundir a música regional enfatizando as dinâmicas culturais que refletem as mais diversas características do sudeste paraense. O nome Pirucaba foi concebido em homenagem à cidade de Marabá. “Pirucaba” era um ponto de encontro entre pessoas da cidade que se reuniam para se refrescar tomando banho no Rio Itacaiúnas. Atualmente, o local é bem menos frequentado, mas coleciona histórias que atravessam os anos.

A união entre os amigos, os músicos Itair Rodrigues, Waldemar Guedes Jr. e Walkimar Guedes, resultou no grupo nascido para "fazer música" e composições instrumentais com características regionais que retratassem lendas urbanas de Marabá. Os trabalhos do Pirucaba são permeados por ritmos como Carimbó, Lundu, Guitarrada, Cúmbia Nortista, Zouk, Marabaixo, Retumbão e o Samba de Cacete, tudo isso com uma pitada de “jazz”, “pop”, “salsa” e “fusion”, por exemplo.

A apresentações do Pirucaba em Canaã dos Carajás contam com o apoio do Instituto Cultural Vale, por meio da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás e da AV Viagens e Turismo. O grupo tem ainda a parceria da Escola de Música Bateras Beat Marabá.

Contação de histórias dá o tom ao espetáculo

Enquanto a apresentação flui, uma narrativa vai sendo contada com o apoio da contação de histórias. Essa atividade ajuda a contextualizar e fazer com que o público embarque numa verdadeira viagem pelas lendas e cotidiano amazônico. A responsável por conduzir essa imersão no projeto “Pirucaba e as Lendas Amazônicas” é Gabi Silva. Contadora de histórias experiente, Gabi é escritora e coordenadora-executiva da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Marabá. Ela também é membro da Academia brasileira de Contadores de histórias, integrante do Grupo Alecrim, além de pesquisadora de narrativas populares e coordenadora da Biblioteca Comunitária Mestre Braulino.

SERVIÇO:

Espetáculo "Pirucaba e as Lendas Amazônicas"

Data: 7 de fevereiro de 2025

Horários: às 9 horas e às 15 horas

Local: Casa da Cultura de Canaã dos Carajás - Rua Esmeralda, nº 141, Nova Canaã II - Canaã dos Carajás (PA)

Entrada franca.