Espetáculo musical ‘Menina do Marajó’ traz músicas de Teresinha Sousa e estimula sonhos

Será realizado na próxima terça-feira, 23, o espetáculo musical “Menina do Marajó”, às 19h, no Teatro Margarida Schivasappa, no Centur. O show reúne diversos artistas paraenses que vão interpretar 12 canções da poetisa e compositora Dona Teresinha Sousa. Em 2022 a artista lançou o disco “Menina do Marajó”, que teve direção musical de Karen Tavares e Diego Xavier. Na próxima semana, o espetáculo apresenta as canções ao vivo. A abertura será do grupo Roda de Samba Fé no Batuque que irá apresentar um repertório especial em homenagem ao Santo São Jorge e Orixá Ogum.

O evento tem a produção cultural e executiva de Lorena Saavedra, e direção musical de Diego Xavier. A banda base é formada por Luiz Pardal (violino e bandolim); Jacinto Kahwage (piano digital); Thiago D´Albuquerque (bateria); Marquinho Sorriso (percussão); Fábio Tapajós (Cavaquinho); Claudionor (Clarinete); Inesita (baixo), e Diego Xavier (voz e violão). As artistas intérpretes das 12 canções serão: Joelma Klaudia; Alba Maria; Olívia Melo; Bia Dourado, e o cantor Júnior Bambo, que seguirão um repertório nos ritmos que variam em Xote; Chorinho; Lundú; Samba;Afoxé; Carimbó e Bolero.

Dona Teresinha Sousa é compositora e artista plástica há mais de 30 anos. Natural de Santarém , veio para Belém aos 18 anos para estudar e trabalhar, e assim poder ter melhores condições de vida. Fez licenciatura em Turismo, foi funcionária pública, e fez parte do Coral Villa Lobos. Ao longo de seus 70 anos, Dona Teresinha destaca a paixão pela arte. “Poder assistir às canções que compus nas vozes de artistas dos quais sou uma grande admiradora é a realização dos meus melhores sonhos. Estou muito ansiosa para ver esse show”, comenta Dona Teresinha.

Após um erro médico ortodôntico que a impede de cantar, e de um grave acidente onde fraturou a sua coluna e a fez passar parte de 2023 acamada, Dona Teresinha viu na Lei Paulo Gustavo uma esperança para conseguir colocar suas composições na voz de outros artistas e assim poder realizar o seu sonho. ”Para mim é uma obra inédita! Eu ainda não tinha visto uma artista que compõe e desenha suas próprias composições, que nos levam a um imaginário onde a escuta e a visão ganham uma amplitude magnífica. É música popular paraense da melhor qualidade. Algo marcante em suas obras é a intensidade das águas e lendas amazônicas que permeiam sereias, botos, encantos, fé e magias das florestas”, destaca a produtora do projeto, Lorena Saavedra.

O projeto é patrocinado pela Lei emergencial de Cultura, Lei Paulo Gustavo (LPG)- Música através da Secretaria de Cultura do Estado e Governo Federal, e conta com o apoio institucional da Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP).

Show de Abertura:

O grupo Roda de Samba Fé no Batuque é um dos principais grupos de samba da capital paraense na atualidade. Idealizadores do Samba e Batuque da Feira do Açaí, que acontece todas as primeiras sextas-feiras do mês na Feira do Açaí, o grupo é devoto de São Jorge/ Orixá Ogum no sincretismo religioso entre o catolicismo e religiões de Matriz Africana.

Serviço:

“Espetáculo Musical Menina do Marajó”_ canções da Poeta Teresinha Sousa

Atrações: Roda de Samba Fé no Batuque (Homenagem à São Jorge), e Show “Menina do Marajó”, com direção musical de Diego Xavier. Participações: Alba Maria; Joelma Klaudia; Olívia Melo; Bia Dourado, e Júnior Bambo. Projeções de VJ Sidou.

Data: 23 de Abril (terça-feira), dia de São Jorge / Orixá Ogum

Hora: 19h às 21h30

Ingresso: 1kg de alimento não perecível (a ser doado para o Abrigo São Vicente de Paulo).

ou R$5,00.