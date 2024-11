Espetáculo 'Missa Cubana' homenageia o Dia da Consciência Negra no Theatro da Paz; saiba mais

Em uma parceria que reuniu a Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh), a Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e a Fundação Carlos Gomes, o Theatro da Paz recebe, na próxima quarta-feira (20), o espetáculo “Missa Cubana”. A plateia irá prestigiar o Coro Carlos Gomes e a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz durante a apresentação do concerto, marcado para às 20h. No dia do espetáculo, a partir das 9h, os ingressos serão vendidos na bilheteria do teatro ou pelo site ticketfacil, no valor de R$ 2.

A obra “Missa Cubana” é de autoria do compositor e pianista José María Vitier, em homenagem à padroeira de Cuba, a Virgem da Caridade de El Cobre. Os ritmos da apresentação são misturados e darão o tom da música caribenha, do ritmo afro-cubano e da música sacra de uma missa com percussão. A obra será interpretada pela Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz e pelo Coro Carlos Gomes, que serão regidos pela maestra María Antonia Jimenez.

A obra estreou em solo brasileiro no ano de 2005, durante o Festival de Música do Pará, em Belém. Após a estreia, o espetáculo retornou ao Brasil outras duas vezes, todas elas na capital paraense. A maestra María Jiménez comentou sobre a quarta vez da exibição na capital paraense.

"A primeira versão da 'Missa' no Brasil foi nossa, comigo regendo. É uma música maravilhosa, mistura de música europeia com ritmos cubanos. Escolhemos essa peça porque sou uma regente negra, uma mulher negra cubana que tem realizado um trabalho de relativo destaque no Estado. Acredito que é por isso que me chamaram para reger neste dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. E como sou cubana e esta 'Missa' é uma mistura de músicas europeias com ritmos cubanos e afro-cubanos, acredito que seja uma peça representativa para este dia. É uma peça muito conhecida, muito bela e acho que representa muito bem o Dia da Consciência Negra, sobretudo porque quem vai reger é uma regente negra", declarou a especialista em regência de coral.

Entretanto, a programação para o Dia de Zumbi e da Consciência Negra (20/11) não será restrita somente a essa apresentação. María Antonia Jiménez adiantou algumas surpresas reservadas para a plateia do Theatro da Paz. "Antes de cantarmos a 'Missa' com a Orquestra Sinfônica do Theatro, faremos uma parte menor de música brasileira, de compositores negros. E faremos também uma parte dos Spirituals, que é um gênero de música negra norte-americana. Faremos isto à capela e depois faremos a Missa com a Orquestra do Theatro da Paz", concluiu.

Além disso, em alusão ao Dia da Consciência Negra, o Governo do Estado promove diversas atividades na capital. Dia 22, a partir das 10h no Teatro Gasômetro, o governador Helder Barbalho, com diversas secretarias, realizará a entrega de políticas públicas e ações voltadas à população negra, quilombola e Povos Tradicionais de Matriz Africana (Potma). E, para finalizar a programação, a Usina da Paz da Terra Firme recebe uma feira de empreendedoras negras no sábado (23). O encerramento inicia às 9h e termina às 16h com entrada gratuita.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)