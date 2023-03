Espetáculo infantil da Patrulha Canina chega em Belém neste domingo (19)

Uma boa notícia para os fãs dos filhotes heroicos mais amados do mundo, o espetáculo “Patrulha Canina” aterrissa no Teatro do Aslan, em Belém, neste domingo (19), a partir das 15h. A produção da peça infantil avisa que será um espetáculo muito interativo com os personagens principais descendo na plateia e fazendo perguntas ao público.

Segundo o diretor artístico, Adriano Soares, a peça traduz essencialmente o que as crianças já estão acostumadas a assistir no desenho: o cuidado com o próximo, amizade e o companheirismo. E voltar para Belém do Pará tem ainda um gostinho mais especial para o diretor. “Belém é uma praça maravilhosa, venho aqui pelo menos, duas vezes por ano e é sempre bom voltar, já é uma relação de amor”, destacou.

O elenco da peça é formado por seis artistas, que fazem também personagem duplos. Adriano reforça a importância de mais peças voltadas para o público infantil na cidade. “É fundamental para o fomento da cultura de Belém e do Brasil. A criança ir ao teatro não é um simples passeio, é um outro mundo sendo expandido na cabeça dela, aumentando assim a capacidade da criatividade”, explicou.

Através de um enredo único e de músicas animadas, a Patrulha Canina, sob o comando do Ryder, compartilha lições importantes para todas as idades sobre cidadania, habilidades sociais e solução de problemas, à medida que realizam vários salvamentos durante a corrida, até a linha de chegada.

Vale ressaltar que é um espetáculo interativo, ao vivo, que encoraja a plateia a se envolver, através de chamadas e respostas com o público. Ainda segundo o diretor, o teatro pode ser capaz de transformar vidas. “Seja por assistir uma simples peça, a criança pode ser estimulada a querer aquela arte na vida dela. E isso é maravilhoso”, concluiu o artista.

Agende-se

Patrulha Canina em Belém

Data: 19/03

Hora: 15h

Local: Teatro do Aslan (Travessa Mauriti, 2881 - Marco, Belém - PA, 66093-180)