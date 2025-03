Espetáculo embalado por sucessos do Legião Urbana estreia em Belém neste sábado

Entra em cartaz, nos dias 08 e 09 de março, no Theatro da Paz, em Belém, o musical “Como É Que Se Diz Eu te Amo”, uma obra inspirada nos sucessos da banda Legião Urbana, uma das mais importantes no cenário do rock nacional nos anos 80 e 90. Com uma trilha sonora repleta de músicas emblemáticas da Legião Urbana, a peça apresenta a história de um grupo de jovens no ano de 1999, que vive o final do ensino médio e precisa descobrir como se relacionar com o amor e suas diversas formas.

Criado pelo dramaturgo paraense Leonardo Corrêa, “Como É Que Se Diz Eu te Amo” está em sua 12ª temporada e já conquistou fãs em Belém, Macapá e São Paulo. O elenco do musical conta com atores do eixo Rio-São Paulo, entre eles a atriz Francis Helena Cozta (novelas “Chiquititas 97/98”, “Éramos Seis” e outras), além do cantor Palma Júnior. Atores paraenses também integram o espetáculo, incluindo os influenciadores digitais Fabíola Martins e Victor Barros.

De acordo com o diretor do espetáculo, 41 músicas da banda Legião Urbana estão presentes no musical (Foto: Divulgação)

O enredo do musical acompanha a jornada de adolescentes que precisam enfrentar os dilemas dessa fase conturbada da vida. As músicas da Legião Urbana surgem organicamente durante as cenas e ajudam a contar a história vivida pelos personagens, que também cantam e dançam durante as canções, que colocam um charme especial nos dilemas vividos pelos jovens.

De acordo com o diretor do musical, os personagens fazem muitas referências às músicas da banda de rock, que está presente em diversas cenas do espetáculo.

“As músicas integram o contexto, são 41 canções no total e às vezes uma cena tem várias músicas. No meio dos diálogos vêm frases das composições e alguns arranjos são diferenciados para se encaixar no enredo. Todos os personagens têm nomes de personalidades das músicas do Renato Russo, como o João de Santo Cristo, Eduardo e a Mônica, são referências de personagens de músicas que estão todos juntos no último ano do colégio”, explica Leonardo.

Segundo o paraense, o musical possui inspirações também em experiências de sua própria vida, que em certos momentos tendem mais para o dramático, e em outras para o cômico, inclusive com piadas que utilizam temas atuais para enriquecer o diálogo dos personagens.

Apesar da forte ligação com Legião Urbana, Leonardo garante que o espetáculo abrange a todos os públicos, principalmente porque trata de temas que trazem forte identificação com as pessoas.

“Quem é fã de Legião se identifica nos vários detalhes, nas músicas e nas referências no texto. Mas quem não é fá também vai se identificar com as histórias dos personagens, porque mesmo que você não tenha vivido, você vai lembrar de um amigo que teve problema com a família, que se envolveu com drogas, que descobriu os amores, entre outras diversas situações”, acrescenta o dramaturgo.

Além de fazer muito sucesso em Belém, “Como É Que Se Diz Eu te Amo” também conquistou fãs em outras cidades do Brasil, graças às apresentações em Macapá e em São Paulo. Mesmo assim, Leonardo revela que voltar ao Theatro da Paz tem um gosto especial, de reencontro com o público paraense.

“Voltar pra Belém é sempre bom. Já realizamos nove apresentações na capital, mas esta é a terceira no Theatro da Paz, e o público paraense é o verdadeiro responsável por nosso sucesso. Belém tem um calor, é a nossa casa e sentir essa energia é algo muito bom”, conclui o diretor do espetáculo.

Os ingressos para o espetáculo “Como é que se diz Eu te Amo” podem ser adquiridos pelo site ticket fácil, ou diretamente na bilheteria do Theatro da Paz.

Serviço:

Musical: “Como é que se diz Eu te Amo”

Local: Theatro da Paz

Data: 08 e 09 de março

Horário: 19h (08/03) e 18h (09/03)