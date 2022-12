Espetáculo de dança 'Aladdin - Um Mundo Ideal' é apresentado no Teatro do Sesi

Para os fãs do desenho Aladdin, a programação deste domingo, 4, no Teatro do Sesi traz XVIII Espetáculo de Dança com "Aladdin - Um Mundo Ideal". A montagem é da Escola de Dança Arte em Movimento que comemora 18 anos de atuação. A encenação começa às 17h.

O espetáculo de dança apresenta os bailarinos da companhia e convidados como cantores da cena paraense integrando a trama que se passa na cidade de Agrabah.

Aladdin, Jasmine, Gênio e sua lâmpada mágica e toda a montagem que dá vida a história inspirada no desenho da Disney tem direção geral Rose Meiguins.

Serviço

Evento: XVIII Espetáculo de Dança 'Aladdin - Um Mundo Ideal'

Data: 04/12

Horário: 17h

Local: Teatro do Sesi (Avenida Almirante Barroso, 2540 - Bairro Marco - Belém - Pará)

Ingressos: na bilheteria do Teatro.