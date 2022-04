Espetáculo celebra a Páscoa para os cristãos

Para quem se considera cristão, a Páscoa significa viva, relembrar o sacríficio que Jesus Cristo fez na cruz para salvar seu povo. Pensando nisso, a Igreja Assembleia de Deus preparou o musical “Desperta”, que levará ao público no Domingo de Páscoa a história da morte e ressurreição de Jesus. A peça será realizada no domingo (17), nos horários de 17h30 e 19h, no Templo Central da Assembleia de Deus.

Cerca de 200 pessoas, todas voluntárias, estão envolvidas no espetáculo, que juntará na performance teatro, orquestra sinfônica, cantores, solistas e cinco corais, incluindo um de libras. A história gira em torno de Marta, interpretada pela cantora Elizabeth Moura que, em uma conversa com um Anjo, vivido pelo cantor André Pastana, ela lembra do sacrifício de Jesus na Cruz. Juntos, observam as cenas desse momento e percebe que todo o sacrifício de Cristo foi realizado para garantir a nossa salvação.

“O tema deste ano tem tudo a ver com o momento da Páscoa: o sacrifício de Jesus no calvário para nos garantir a vida eterna ao lado dEle. Para garantir que tenhamos nossa salvação, Ele fez o Plano de Salvação”, destaca o diretor do “Desperta”, Marcos Matos. As músicas escolhidas são conhecidas dos públicos, sendo algumas antigas e outras que, atualmente, são cantadas em cultos, para que ocorra a proximidade com os cristãos.

A Igreja Assembleia de Deus promove há mais de duas décadas espetáculos na Páscoa e no Natal, que crescem a cada edição. O musical deste ano foi escrito antes de pandemia, revela Philipe Câmara, Pastor do Templo Central da Assembleia de Deus. “Desde então, viemos atualizando para levarmos um verdadeiro espetáculo para nossos visitantes”.

Serão duas apresentações ao vivo, sendo a primeira às 17h30 e a segunda às 19h, no Templo Central. Os ingressos são gratuitos e o local terá um posto para receber doações de alimentos.

Agende-se:

Espetáculo “Desperta”

Data: 17 de abril

Hora: 17h30 e 19h

Local: (Templo Central da Assembleia de Deus, na Avenida Governador José Malcher, 1571 – Bairro Nazaré)

Entrada gratuita, com ponto de recolhimento de doações voluntárias de alimentos