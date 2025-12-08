Espetáculo ‘Belém, um Mosaico de Marias’ exalta ancestralidade indígena e cultura paraense

No próximo dia 16, o espetáculo “Belém, um Mosaico de Marias” leva ao palco do Theatro da Paz, uma verdadeira imersão nas riquezas culturais, históricas e místicas da capital paraense. A narrativa acompanha a trajetória de Maria, uma portuguesa que desembarca em Belém do Pará para descobrir os cheiros, sabores, lendas, tradições e toda a “pavulagem” que fazem da Cidade das Mangueiras um dos principais polos culturais da Amazônia.

Durante a aventura, Maria reencontra Manoel, um velho amigo de infância que há muitos anos vive em Belém. Malandro, típico belenense e cheio dos chamados “caquiados”, Manoel conduz a personagem por um passeio pelas ruas ao redor do complexo do Ver-o-Peso, apresentando a diversidade cultural e as opções turísticas da capital.

Ao longo do percurso, Maria vivencia experiências marcantes, que vão desde a gastronomia típica até as danças, manifestações populares e cenários que só Belém oferece. O roteiro passa pelas ruas Apinajés, Mundurucus, Timbiras, Pariquis e Tamoios, todas com nomes de tribos indígenas, reforçando a forte presença da ancestralidade na formação da cidade.

No espetáculo, as “Marias” representam os pajés, e cada rua aborda elementos simbólicos das tribos. Apinajés remete às lendas das águas, como a Cobra Grande, o Boto, Naiá e a Vitória-Régia. Mundurucus traz os seres místicos da floresta, como o Curupira, a Arara e o Uirapuru. Timbiras destaca a culinária paraense, com sabores como açaí, farinha e tacacá. Pariquis relembra as antigas casas de shows e a força do carimbó. Já Tamoios simboliza a fé do povo paraense, representada pelo Círio de Nazaré.

“Belém, um Mosaico de Marias” é uma homenagem à força feminina, às raízes indígenas e à identidade cultural do Pará, celebrando, por meio da arte, os encantos de uma cidade rica em história, tradição e diversidade.

Serviço:

Data: 16 de Dezembro

Horário: 19:30h

Local: Theatro da Paz – Belém/PA

Ingressos já disponíveis no Theatro ou no site: ticketfacil.com.br/tp-belem-um-mosaico-de-marias.html