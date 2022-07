Espetáculo baseado nas músicas da banda Legião Urbana retorna aos palcos de Belém

De volta aos palcos de Belém, "Como é que se diz Eu te Amo" é um espetáculo inspirado nas músicas de uma das maiores bandas do rock nacional, Legião Urbana. O musical estreou em 2016 na capital paraense e retorna ao Theatro da Paz, nos dias 08 de julho, ás 20h e dia 09 de Julho, a partir das 19h. O espetáculo explora o amor em diversas formas e tamanhos, sem deixar de tratar de política, sexualidade, drogas, suicídio e outros temas sempre atuais, presentes nas eternas composições.

Segundo o autor e idealizador do espetáculo, Leonardo Corrêa, “tudo começou quando convidei amigos que faziam o curso de teatro comigo e apresentamos a primeira vez no teatro Estação Gasômetro em novembro de 2016. O espetáculo foi escrito de experiências vividas por mim e amigos, cada cena e diálogo representa histórias reais construídas desde a adolescência e que a cada temporada sofre atualizações, tudo baseado nas canções do Legião Urbana”, explicou.

Leonardo enfatiza ainda que a “expectativa de apresentar o musical no palco do Theatro da Paz é muito grande, muito especial, pois iremos celebrar seis anos de existência, de um grupo independente que batizamos de ‘Rabisco’ e de alguma forma agradecer as seis temporadas anteriores realizadas, uma vez que a ideia agora é seguir produzindo em outras capitais brasileiras”. O autor garante que o público pode esperar risadas e emoção. “Quem já conhece o espetáculo sabe que a cada montagem há novas músicas, cenas e novas experiências. Quem conhece as músicas da Legião Urbana viaja em lembranças e quem não as conhece, ainda assim se conecta com as histórias que são tão atuais e reais como as de qualquer um ali presente. A identificação do público é marca registrada desde 2016”, destacou.

Ao retornar após tempos difíceis da pandemia no país, Leonardo destaca que “voltar a fazer o que amamos é algo poderoso pois nos traz esperança, gratidão e renovação. A arte nos eleva e as mensagens de amor e luta precisam chegar ao público. A pandemia afetou a vida de todo mundo, mas a arte do teatro ficou por muito tempo sem poder receber o público, afentando diretamente os artistas (atores e músicos), a direção, equipe técnica de luz e som, muitos que dependem dela para sobreviver. Retornar é essencial. É vitória e celebração”, concluiu o autor.

Na peça, o personagem principal é o jovem inquieto Daniel, que enxerga o amor como resposta para todas as questões da vida e que deseja viver um ideal de liberdade conhecendo o mundo. Ao lado da sua turma, enfrentará a difícil tarefa de crescer e descobrir que ter bondade é ter coragem num mundo tão complicado e que dizer “eu te amo” não é uma tarefa fácil. Os personagens Clarisse, Johnny, Mariane, Eduardo, Mônica, Maurício, João de Santo Cristo, Maria Lúcia, Jeremias, Andrea Dória, Leila, Professora Adélia, Pedro e Natália apresentam características conhecidas dos fãs, mas desta vez reescrevendo suas histórias. Uma surpresa para quem é fã de Legião Urbana e uma descoberta para os que não conhecem.

Agende-se

Espetáculo "Como é que se diz Eu te Amo"

Data: 08/07 e 09/07

Hora: 08/07 as 20h e 09/07 as 19h

Local: Theatro da Paz (Praça da República)