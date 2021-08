Espaço Cultural Atores em Cena celebra 12 anos de fundação

Criado para ser um espaço de encontros, ensaios, experimentação e, principalmente, de fomento às artes em suas mais diversas vertentes, o Centro Cultural Atores em Cena celebra neste sábado 12 anos de existência.

A programação é gratuita e vai contar com aulão de teatro destinado ao público infantil de 5 a 12 anos, sorteio de bolsas de cursos de teatro oferecidos pelo centro, bazar, espaço para degustação, apresentações e exposições culturais, dentro do evento batizado de Noite Cultural, a partir das 18h.

A comemoração será na sede do casarão localizado na Avenida Nazaré, 435, que estará aberto para o público com limite de lotação e será transmitido ao vivo pelas redes sociais do espaço.

Coordenador e idealizador do evento, Gê Souza explica que a Noite Cultural foi criada em 2019 no local para agregar todas as linguagens artísticas e unir artistas experientes àqueles que estão iniciando. A programação estava suspensa desde o início da pandemia, mas será retomada agora para celebrar o aniversário do espaço e terá prosseguimento.

“A Noite Cultural é uma grande confraternização dos artistas, um momento que abrimos as portas do nosso casarão para todos os artistas que queiram mostrar seus trabalhos de teatro, música, dança, fotografias, exposição de artes plásticas, livros, haverá ainda um super bazar, onde os artistas podem aproveitar para vender suas obras”, ressalta.

Para ele, a data não poderia passar em branco, já que nessas mais de uma década de existência o Centro vem desempenhando um papal importante para o incremento da cultura na cidade.

“O Centro vem nesse processo de formação de novos artistas, não somente oferecendo curso, oficina, mas dando oportunidade para que essas pessoas que circulam nesse espaço também sejam inseridas no mercado artístico”, acredita.

Ele destaca ainda o apoio a outras companhias que não têm lugar de ensaio, de experimentações ou mesmo para guardar material. “Hoje temos muitos grupos ensaiando aqui no centro, abrimos espaço então para essa junção, esse intercâmbio do pessoal que já tem um nome, com aqueles que estão iniciando, procuramos unir e inserir de todas as formas. É um espaço aberto para encontros e confraternizações como um todo”, acrescenta.

Nesses 12 anos, Gê lembra ainda dos vários projetos criados e idealizados pelo espaço, que são destaques na cena cultural paraense e nacional. “Um deles é o nosso Festival de Cenas, que está em sua quarta edição. Começou como um festival somente para grupos da cidade e hoje em dia é um festival a nível nacional, com grupos de diversas cidades de vários estados do país. Além dele, temos o Circuito Cultural em Cena, que fazemos anualmente para reunir em um mês todo de programação e apresentações teatrais”, cita ele, sem esquecer da Mostra Cênica Estadual Agenor Del Valle, que conta com a participação de diversos grupos de outros municípios e denominado com esse nome em homenagem a um grande mestre da cultura paraense, da cultura popular e um dos grandes nomes do teatro paraense.

Começo

A ideia de criar o Espaço Cultural Atores em Cena nasceu da experiência vivida por seu idealizador e fundador, Gê Souza assim que concluiu seus estudos em teatro na capital paraense. “Surgiu depois de uma temporada de estudo no Rio de Janeiro. Terminei minha formação em teatro em Belém e fui para lá em busca de realizações e outras vivências. Lá existem muitos espaços alternativos voltados para a cultura que são as sedes dos grupos de teatros menores com uma estrutura mais experimental. Quando voltei em 2009, tive a ideia de criar o Centro, um espaço onde os grupos pudessem se encontrar, ensaiar, experimentar os seus trabalhos, fazer todo esse processo de vivência artística”, resume.

Já a oferta de cursos e outras formações dentro do espaço ocorreu meio por acaso. “As pessoas passavam na frente e viam a porta aberta e perguntavam se tinha cursos. Daí comecei a pensar nessa ideia de criar um grupo, de fazer trabalhos, de realmente movimentar não somente o espaço com o grupo já existente, mas formar novos artistas, formar uma nova companhia”, lembra Gê.