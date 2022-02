Eslovênia quebra câmera do BBB e todos da casa são castigados: 'sem corpo mole'

O Big Boss deu uma bronca nos integrantes do BBB 22, que estão na casa. Na tarde deste sábado (5), antes da prova do anjo, ele anunciou que Eslovênia perdeu 200 estalecas por ter quebrado uma das câmeras na festa. Os outros brothers também foram punidos com menos 100 estalecas cada por não fazerem nada ao presenciarem a cena.

“Como todos vocês sabem, é proibido mexer nas câmeras e equipamentos. Essa noite, dona Eslovênia quebrou uma das câmeras na festa diante de todos vocês. Além do mal uso frequente do microfone, descumprindo as orientações. E tem mais, os avisos de movimentação devem ser atendidos imediatamente, sem corpo mole”, começou.

“Dona Eslovênia perde 200 estalecas e toda a casa perde 100 cada um. Acabou a brincadeira. Jogo que segue, sem comentários”,disse Big Boss.