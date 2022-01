BBB 22: Laís e Eslovênia imitam macaco ao falar de Natália e web aponta racismo; assista

Um caso de racismo no "Big Brother Brasil 22" tem revoltado telespectadores do programa. Na noite do domingo (30), Laís e Eslovênia fizeram gestos imitando um macado depois de falar de Natália. Elas conversavam com Maria e Bárbara sobre suas opções de voto, foi quando Eslovênia revelou sua escolha: “Eu acho que vou em Natália”.

“Posso ser burra? Posso”, continuou. Depois disso, Bárbara saiu para checar se Natália estava por perto e tinha ouvido tudo. Laís saiu atrás, em direção ao corredor, fazendo movimentos imitando um macaco; Eslovênia saiu atrás da sister repetindo os movimentos.

Bárbara e Maria apenas observaram aos risos. “Eu tenho certeza que a gente é chacota lá fora”, disse Maria. Depois que o grupo sai, Natália sai da cabine reservada e diz: “Ah, Deus. Me dá força”. Assista:

Nas redes sociais, muitas pessoas saíram em favor de Natália, apontando o gesto racista de Laís e Eslovênia. “Mulheres brancas fazendo chacota de uma mulher preta e saindo ‘fugidas’ quando ela chega no mesmo espaço, como se ela fosse uma ameaça. Uma das brancas corre imitando um macaco, as outras riem, inclusive a Maria, que é uma mulher negra. Um show de bestialização de corpos pretos”, escreveu um internauta.

“Eu quero ver qual o malabarismo teórico a galera vai usar pra negar que a Laís imitou um macaco”, disse o atleta Mateus Santana.