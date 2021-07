Escritora paraense Maria Juliana lança 'Lívia: um brinde à infidelidade'

A escritora paraense Maria Juliana mostrou em mais um livro, "Lívia: um brinde à infidelidade", a relação da vida, aventuras e experiências em oito crônicas. Nesta sua terceira obra, ela trata sobre as aventuras e empoderamento da personagem. As crônicas vêm sendo lançadas ao longo dos anos.

O livro foi lançado no final do mês de junho e quem quiser conferir pode entrar em contato com a escritora pelas redes sociais. Ela explicou que logo no início da pandemia, em 2020, se sentiu impulsionada em realizar mais um lançamento, pois já tinha vários contos escritos e só precisava organizar para montar o livro.

"Como ficamos muito isolados eu tentei depositar meu tempo para este projeto. Eu já tinha mais de 40 crônicas, mas sentei, fiz uma seleção e produzi o livro com oito crônicas", destaca a escritora.

A obra fala das experiências de Lívia e cada crônica é uma passagem importante na vida da personagem. "O livro coloca várias questões e uma delas é o empoderamento. Trata de experiências diferentes com as relações amorosas da Lívia", pontua a escritora.

O primeiro trabalho de Maria Juliana como escritora foi lançado em 2013, "Sol e Lua: era pra ser para sempre", que é uma história baseada em fatos reais sobre um amor proibido. Maria Juliana recebeu de uma conhecida uma caixa com várias cartas e cartões de amor e o pedido era que queimasse ou jogasse fora.

"Eu não tive coragem de jogar fora, porque se tratava de amor. O amor entre duas mulheres que se apaixonaram durante uma viagem a trabalho. Elas eram amigas, cada uma com suas famílias. Mas de repente elas se apaixonaram e começaram a trocar cartas. Elas chegaram a assumir o relacionamento, mas depois precisaram romper por situações da vida", disse a escritora.

Maria Juliana disse que esse livro repercutiu muito bem e várias pessoas mandavam mensagens falando sobre a obra. Já em 2017, a escritora lançou "Nem deu tempo", um livro que trata sobre uma triste passagem da escritora, a perda do filho e da nora em um acidente de trem.

"Em 2012 dois filhos e a minha nora se envolveram em um acidente de trem, em São Paulo. Eu estava em Belém quando recebi a notícia, um dos meus filhos não resistiu e morreu. Foi um episódio muito impactante na minha vida", disse a escritora.

Maria Juliana se debruçou na escrita nesse processo de cura e aceitação da nova condição de vida. Em 2017, ela conseguiu colocar todas as dores no papel e lançar o livro. "Foi um processo muito difícil, mas muito importante", completa a escritora.

Maria Juliana, notívaga de ‘carteirinha’, além de escritora é professora de Arte do Estado e Município de Belém. Adora viajar pelo Brasil e exterior. Por onde passa deixa rastros da nossa cultura, seja na música, onde tem formação graduada; ‘arranha’ no piano, que estudou desde sua infância; na dança adora praticar os diversos estilos, mas ama mesmo o balé clássico; no teatro, como autora de algumas peças e nos palcos dos bares tocando e cantando.

Para conhecer as obras da escritora é só entrar em contato pelas redes sociais. Facebook: Maria Juliana Souza. Instagram: @mariajulianasouza284. Twitter: @MariaJu91970908. Email: julianamariasousa619@gmail.com.