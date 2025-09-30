Capa Jornal Amazônia
Escritora Giselle Ribeiro lança o livro ‘Minhocas para Pescaria’ em Belém

Professora e escritora chega à 15ª obra publicada e apresenta obra que une poesia e literatura infantil em diálogo

Laura Serejo
Escritora Giselle Ribeiro lança o livro ‘Minhocas para Pescaria’ em Belém (Foto: Divulgação)

A literatura paraense ganha um novo título nesta quarta-feira (1º) com o lançamento do livro “Minhocas para Pescaria”, da escritora e professora Giselle Ribeiro. A obra marca a 15ª publicação da autora, que transita entre literatura para adultos e infantil, e será apresentada ao público a partir das 20h, no espaço Na Figueiredo, localizado na Avenida Gentil Bittencourt, em Belém. O evento será gratuito e reúne bate-papo literário, leitura de poemas e canções, além de atrações musicais.

Giselle é professora de Teoria Literária na Universidade Federal do Pará (UFPA) e construiu uma trajetória sólida na literatura paraense, publicando livros de poesia e literatura infantil. Ao longo da carreira, a autora tem explorado diferentes linguagens e propostas literárias, sempre com o objetivo de aproximar a literatura do cotidiano e das inquietações humanas. Com “Minhocas para Pescaria”, Giselle chega a uma nova fase de criação, reunindo elementos poéticos e narrativos que dialogam entre si, sem se limitar a um público específico.

A obra se caracteriza pela hibridez, segundo a autora, que utiliza a metáfora da pescaria como convite para refletir sobre a vida e as complexidades humanas. “Algumas pessoas me perguntam se esse novo livro é para a infância, outras se é para adultos. Eu digo que é uma mistura, uma combinação das fases da humanidade e suas complexidades no mundo”, explica Giselle Ribeiro. O livro, segundo a escritora, não se fixa em um único tom, mas percorre diferentes ritmos e abordagens, aproximando poesia, narrativa e experiências do cotidiano.

Giselle ainda ressalta que escrever é uma forma de devolver à sociedade questões que merecem ser pensadas. “Escrever literatura é uma das possibilidades de domar os nossos monstros. A literatura movimenta as peças do tabuleiro da minha vida e, com este novo livro, quero oferecer ao leitor essa experiência de reflexão e descoberta”, afirma. “Minhocas para Pescaria” se propõe a circular entre as diferentes fases da vida, provocando múltiplas leituras e interpretações.

Programação

O lançamento em Belém contará com um bate-papo literário entre a autora e o professor doutor Paulo Nunes, responsável pelo prefácio da obra. A programação inclui ainda show de leitura de poemas e canções, com participação do poeta Jeová Barros, além de intervenções musicais do cantor, compositor e poeta Renato Torres. O evento pretende aproximar diferentes linguagens artísticas, criando uma experiência cultural completa para o público presente.

De Belém a São Paulo: literatura paraense ganha circulação nacional

Além da capital paraense, “Minhocas para Pescaria” também será lançado em São Paulo no dia 26 de outubro. Para a autora, a circulação da obra na maior cidade do país já faz parte de sua trajetória, marcada pela participação em antologias e convites para eventos literários. “Costumo dizer que São Paulo é também minha casa, pela acolhida da minha escrita poética”, comenta Giselle Ribeiro, reforçando a dimensão nacional de sua obra.

Com mais de uma década de dedicação à literatura, Giselle Ribeiro construiu uma carreira marcada pela diversidade de gêneros e pela busca de novos caminhos narrativos. Em “Minhocas para Pescaria”, a autora amplia essa trajetória, oferecendo uma obra que se abre para múltiplas leituras, mesclando poesia e narrativa, infância e maturidade, contemplação e inquietação. A expectativa é que o livro atinja diferentes públicos, aproximando leitores da literatura paraense contemporânea.

Serviço: Lançamento do livro “Minhocas para Pescaria” – Giselle Ribeiro

  • Local: Na Figueiredo
  • Data: 1º de outubro, às 20h
  • Participações: Prof. Dr. Paulo Nunes, Jeová Barros e Renato Torres
