Escritor paraense lança livro reflexivo sobre acontecimentos históricos da humanidade

O escritor Pedro César Batista lança em Belém nesta quinta-feira (27), no espaço ‘Ná Figueiredo’ o seu novo livro: “Noite Longa”, um conto reflexivo sobre os mais diferentes questionamentos do personagem Gregório, que recupera fatos históricos da humanidade e faz inferências com dúvidas pertinentes e atuais.

A inspiração para a escrita veio durante a pandemia de covid-19, quando Pedro César se dedicou a fazer artigos pessoais e amargos sobre as condições humanas.

O isolamento nos obriga a ler, a escrever, pensar e procurar entender não só a pandemia, mas a nossa existência enquanto seres humanos, diante de tantas contradições. Se dizia que sairíamos da pandemia mais fraternos, solidários, no entanto não observamos isso. Então a produção do ‘Noite Longa' se deu na perspectiva do isolamento e da busca pelo entendimento, do porquê a gente, ao mesmo tempo em que a tecnologia avança e se produz mais riqueza, a gente vê a miséria, a crise ambiental, as guerras”, explica o escritor.

Gregório, o personagem criado para o conto do escritor, é o responsável por levar o leitor a entender a história da humanidade, passando por momentos emblemáticos das eras, indo desde a guerra civil espanhola à pandemia de covid-19.

Questionado sobre o que ele espera causar no leitor, Pedro César afirma que quer levar as pessoas refletirem sobre as grandes contradições da humanidade junto com o personagem

“Um amigo meu, que é embaixador, em uma região ocidental da África, disse que esse é um livro que deveria ser distribuído nas escolas para juventude ler. Eu penso que o leitor vai se questionar de tantos fatos que a humanidade teve uma postura autofágica, uma postura de buscar sua própria destruição, no lugar de buscar a salvação, a felicidade e a dignidade humana. Então é um pouco dessa contradição, como nós fizemos tanto burrada e continuamos, é um livro histórico, ele traz um pouco essa experiência da humanidade”, ressalta o autor.

Um dos prefácios do livro traz a opinião do jornalista Hélio Doyle que enxerga um otimismo no protagonista da história, apesar dos problemas históricos que assolam a humanidade.

Diz-se que os verdadeiros comunistas combinam o realismo da análise concreta da situação concreta com o otimismo diante da construção de uma nova sociedade. Gregório – ou Pedro – manifesta esse otimismo, apesar de todos os percalços enfrentados por ele e da difícil realidade em que vivemos hoje, com a ascensão do fascismo e do nazismo, o avanço da desigualdade social e as guerras provocadas pelos países imperialistas e colonialistas”, destaca.

A geógrafa e poeta Gabriela Gomes também fez uma apresentação do livro e destaca a identificação que teve com o personagem Gregório

“A noite de Gregório é a noite de todos nós que resistimos perante a dor, a solidão, o preço da clareza dos males que assolam nossa humanidade, a inquietude das injustiças, da violência que usurpa nossos direitos, do sangue do entardecer. Sinto que ainda estou ao lado de Gregório, em sua sacada, que já não cabe tantos pensamentos. Compartilhando com ele a dúvida de um café a mais, de um cigarro não fumado, e sentindo sua inquietação de pensamento em pensamento”, pontua.

O lançamento de Noite Longa contará com uma sessão de autógrafos do autor, além de apresentações musicais de Paulinho Mururé, Jorge Badauê e Eduarda Liberal, Reginaldo Ramos, e João Bosco e Carla Fagundes

Sobre o autor

Pedro César Batista é natural de Belém e tem dezenas de livros publicados. Começou produzindo em mimeógrafos, onde editou jornais, panfletos e diversos livretos de poemas. Também trabalhou na edição de biografias, reportagens, contos e o romance Marcha interrompida (Thesaurus), que reconstrói o massacre de trabalhadores rurais em Eldorado dos Carajás.

Serviço:

Lançamento do livro Noite Longa – de Pedro César Batista

Local: Ná Figueiredo – Avenida Gentil Bittencourt, 449 – Nazaré

Horário: 19h