Escritor cabo-verdiano Mário Lúcio Sousa lança livro em Belém

É difícil saber quantos artistas cabem dentro de Mário Lúcio Souza, escritor, cantor, compositor e pensador cabo-verdiano, que está em Belém para lançar o livro “Meu Verbo Cultura: escritos amorosos sobre cultura e desenvolvimento”.

A obra dá alguns caminhos para isso ao trazer artigos, entrevistas e discussões do também jurista, político, poeta, e ex-ministro da Cultura de Cabo Verde e ganhou uma nova edição pela Editora do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, da Universidade Federal do Pará (ICSA/UFPA).

O lançamento será neste sábado (11), às 19h, no Teatro Gasômetro (Parque da Residência) e contará também com uma apresentação musical do multiartista. Entrada gratuita com limite de lugares.

Para o relançamento – já que a obra foi Inicialmente lançada em 2016, pela Editora da Universidade Federal da Bahia – o livro ganhou uma nova capa, mas mantém a linha de conduzir o leitor pelos caminhos do pensamento inovador do escritor, especialmente para as áreas das artes e gestão artística, demonstrados na prática em seu trabalho como Ministério da Cultura (entre os anos de 2011 e 2016), quando se destacou pelas suas parcerias e modelo de trabalho para a criação e desenvolvimento de políticas culturais para a melhoria do seu país.

Mas para quem pensa que o livro é dedicado apenas àqueles que se interessam pela cultura, o autor faz questão de esclarecer. “A forma como eu escrevo, como tem poesia e pensamento tem teorias e tem afeto, o livro pode ser lido de diversas histórias e por todas as pessoas”, enfatiza ele, que tem um total de 11 livros publicados, sendo 3 de poesias, 5 romances, 2 de teatro e 1 de pensamentos, entre eles os premiados “O Novíssimo Testamento,- e Biografia do Língua”, este como melhor romance em língua portuguesa de 2015.

Durante o lançamento do livro, o público presente poderá conferir ainda uma outra vertente artística de Mário Lúcio Sousa. Ele fará uma apresentação musical autoral. “O repertório do show terá estética de lançamentos. Por experiência própria, na verdade é mais um chamado do público que acontece com todos os artistas que já foram políticos, as pessoas também querem nos ouvir cantar. Então temos essa experiência de ter o violão e muitas vezes o repertório chega na hora. Eu gosto dessa experiência de, conforme a conversa ocorre, chega um momento de fazer canto. Muitas vezes até pergunto quais músicas as pessoas querem escutar”, adianta.

Opções para mostrar ao público não vão faltar. Compositor de trilhas sonoras para filmes, documentários e para companhias de dança e teatro, ele é autor de mais de 400 canções. O músico tem ainda um total de dez discos gravados, alguns com participação de Gilberto Gil, Milton Nascimento e Paulinho da Viola.

Intercâmbio

A reedição e o lançamento do livro na capital paraense abre caminho para dar mais visibilidade às ações de intercâmbio entre Belém e Cabo Verde, iniciadas em 2018, com parcerias já concretizadas pela presença de artistas paraenses e cabo-verdianos. A ideia é de que essa proximidade abra um campo de possibilidades para os estudantes de Turismo e o processo de internacionalização em curso na UFPA.

A universidade já desenvolve vários projetos nesse sentido, uma deles é o Projeto de Extensão “Intercâmbio turístico-cultural Belém-Cabo Verde: a cultura como ato de resistência em Mário Lúcio”.

O artista é um entusiasta desse intercâmbio e tem participado ativamente dele. “Estamos fazendo uma ampliação, uma cooperação descentralizada para ver se tornamos as relações entre nações humanas em relações mais humanas e tem sido um sucesso, que está dando frutos práticos, shows, palestras e vamos ter intercâmbio, já começamos, aliás, tem intercâmbios de artistas daqui para tocaram lá, então está dando frutos para fazer honra e para agradecer a essa relação histórica”, destacou.

Agende-se:

Lançamento do livro “Meu Verbo Cultura: escritos amorosos sobre cultura e desenvolvimento”

Data: sábado, 11 de setembro, às 19h

Local: Teatro Estação Gasômetro – Parque da Residência – Av. Governador Magalhães Barata, 830

Público está limitado em 100 pessoas