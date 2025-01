Escritor Andrey Jandson lança livro premiado no Sesc Ver-o-Peso, em Belém, nesta quinta-feira (30)

Nome da nova geração de contistas brasileiros, o escritor e diretor de teatro piauiense Andrey Jandson lança nesta quinta-feira, 30, seu primeiro livro, "Beija-flor de Concreto", em Belém. O autor recebe seus leitores no Sesc Ver-o-Peso, localizado no Boulevard Castilhos França, 522/523, no bairro Campina, a partir das 19h. Além da sessão de autógrafos com Andrey, haverá um bate-papo com Matteus Lovatt, ilustrador da obra, e mediação do autor, desenhista e produtor Matheus Aguiar.

“Beija-flor de Concreto” tem feito uma carreira notável no mundo literário, tendo vencido a seleção para a categoria conto na primeira edição do prêmio Tato Literário. O livro aborda temas como masculinidade tóxica e violências do cotidiano. As histórias são construídas com a estética fantástica e do estilo realismo mágico, muito identificado com a história da literatura latino-americana. Os contos acompanham jornadas de mudanças e transformações emocionais experimentadas pelos personagens.

Segundo Wesley Barbosa, um dos jurados do prêmio, o talento de Andrey pode ser percebidos nas primeiras linhas de “Beija-flor de concreto”. “Vários contos são cinematográficos”, elogia Barbosa. Ele comenta sobre os elos que Jandson estabelece entre os contos ao longo da obra. “As próprias repetições do livro me parecem resultado de uma unidade, e alcançar isso em um livro de contos não é fácil”, destacou o jurado.

Para a crítica literária sobre o livro, as camadas emocionais de cada personagem, especialmente dos homens, são desenvolvidas de forma profunda. A jornada dos protagonistas oferece ao leitor diversas perspectivas sobre a condição humana. Os arcos narrativos apontam que Andrey buscou falar de mudanças como seu principal objetivo. “No fim, acho que é um livro sobre sobreviver às transformações: sejam as que vem com a migração de um espaço a outro, àquelas que nos são impostas de acordo com o nosso gênero social ou àquelas porradas que a vida simplesmente te dá, te obrigando a crescer”, diz o autor.

Andrey Jandson nasceu em Picos, interior do Piauí, mudou-se ainda criança para Altamira e depois, aos 19 anos, escolheu viver em Belém. Desde a infância criou e desenhou as próprias histórias, músicas e poesias. No início de suas experiências artísticas, ganhou uma bicicleta e um notebook, conquistados em concursos de redação. A trajetória seguiu com a formação em teatro pela Universidade Federal do Pará (UFPA), em 2023.

A vivência acadêmica na capital paraense lhe proporcionou transitar por linguagens artísticas diferentes. Atualmente se define como diretor e roteirista, com seu filme mais recente “Inquilino”, além de pesquisador do campo da escrita. Na área, investiga uma metodologia denominada “Poética dos Cristais”, baseada nas fragmentações da vivência do escritor. A pesquisa faz parte do seu mestrado no Programa de Pós-Graduação em Artes da UFPA.

O jovem piauiense, de 26 anos, celebra o lançamento da obra e a decisão de levar a vocação a sério. “O meu processo de transformação durante a escrita estava a mil, foi um livro que me deu muita alegria”, conclui.

SERVIÇO

Lançamento do livro de contos “Beija-flor de Concreto”

Data: 30 de janeiro

Hora: às 19h

Local: Sesc Ver-o-Peso (Boulevard Castilhos França, 522/523)