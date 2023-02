Escola de Música da UFPA está com inscrições abertas para os Cursos Livres de Música

Pessoas interessadas em aprimorar seus conhecimentos musicais são o público-alvo da Escola de Música da Universidade Federal do Pará (Emufpa), que está com inscrições abertas para os Cursos Livres de Música. As aulas serão ministradas no primeiro semestre de 2023. Estão disponíveis 190 vagas, divididas entre os cursos referentes a cada módulo, conforme explicado no edital. O pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 20, vai até hoje, 10.

As vagas que estão abertas são para os cursos de Bateria, Canto Lírico, Canto Popular, Clarinete, Contrabaixo Acústico, Contrabaixo Elétrico, Fagote, Oboé, Percussão Popular, Piano, Saxofone, Trombone, Trompa, Trompete, Tuba/Eufônio, Violino, Viola, Violão Erudito e Violoncelo.

O Curso Livre de Música é um projeto institucional da Emufpa que visa atender à demanda de formação musical inicial e também continuada. As pessoas que não possuem conhecimento musical prévio podem se inscrever nos cursos presentes no módulo 1. Já as inscrições para as turmas do módulo 3 são destinadas a candidatos que já possuam um conhecimento musical prévio relacionado ao curso pretendido. Estudantes com matrícula ativa nos Cursos Técnicos da Escola de Música não podem concorrer às vagas ofertadas para os Cursos Livres e, por isso, não terão suas inscrições homologadas.

Inscrição

Para se inscrever, é necessário preencher o formulário eletrônico e pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 20, via Guia Geral da União (GRU), que deve ser paga apenas nas agências do Banco do Brasil. Para a inscrição é necessária ainda a apresentação dos seguintes documentos: Cópia da GRU e do comprovante de pagamento, cópia do CPF e cópia do Certificado Nacional de Vacinação contra Covid-19.

A seleção será realizada por meio de prova presencial e o candidato precisa possuir seu próprio instrumento, com exceção dos seguintes cursos: Fagote, Piano, Bateria, Percussão Popular e Contrabaixo Acústico.

Em alguns casos, haverá uma pré-seleção que, dependendo do módulo inscrito, poderá ser presencial ou on-line, com apresentação em vídeo de até 5 minutos, de acordo com as instruções dispostas no edital. O resultado final será disponibilizado no site da EMUFPA.