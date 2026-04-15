Entre tradição e invenção, Erika Ribeiro recria Villa-Lobos em novo álbum
Pianista reúne grupo e instrumentação diversa para investigar a linguagem do compositor brasileiro sob nova perspectiva
A pianista Erika Ribeiro lança nesta quinta-feira (16) o álbum "Erika Ribeiro: Villa-Lobos", um novo trabalho pela Gravadora Rocinante. O disco está disponível em vinil e nas plataformas de streaming, dando continuidade à pesquisa da artista sobre o repertório brasileiro.
A releitura da obra de Heitor Villa-Lobos parte de uma abordagem coletiva, com ênfase na rítmica e nas matrizes culturais do Brasil. A escolha da instrumentação, conforme Erika Ribeiro, não buscou ruptura, mas um processo de escuta aprofundada.
"Foi planejado no conceito, mas totalmente aberto na execução", explica a pianista. Ela destaca o desejo de "investigar a rítmica presente na escrita de Villa-Lobos e reforçar o sotaque original de suas origens".
Sonoridade e Instrumentação
No disco, Erika Ribeiro alterna entre o piano acústico e o wurlitzer, novo instrumento em sua paleta sonora. "Foi amor à primeira vista", afirma. Segundo a artista, cada timbre "responde a algo que já está latente na partitura de Villa-Lobos", ampliando significados sem inventar.
A percussão também tem papel marcante, com foco no gesto corporal. "A percussão torna o gesto visível, e isso volta para o piano de uma forma nova", comenta a pianista. "Mais eu entendia que meu corpo também precisava dançar, pulsar".
Repertório Diversificado
O repertório busca uma escuta contemporânea do compositor. Ele reúne obras menos recorrentes, como "New York Skyline" e "Feijoada sem Perigo" — esta última gravada apenas uma vez antes.
Peças tradicionais como "Choros nº 3" e o "Concerto para violão e pequena orquestra" também integram o álbum. Composições emblemáticas como "Alma Brasileira" e "Bachianas Brasileiras nº 4" evidenciam diferentes dimensões da obra de Villa-Lobos.
Processo Colaborativo
Os arranjos, em grande parte, são de Marcelo Galter, maestro, compositor e produtor do álbum. Erika Ribeiro destaca a condução colaborativa do processo: "Não foi uma pessoa impondo uma visão sobre a obra e sim uma pesquisa conjunta".
Para a pianista, o álbum "sintetiza um processo coletivo" e representa um "encontro profundo entre pessoas, sons, tempos e raízes". Ela afirma: "Eu sozinha jamais teria chegado a esse resultado".
O projeto reúne Erika Ribeiro, Reinaldo Boaventura, Marcelo Galter, Ldson Galter e Natália Mitre. A formação explora instrumentação diversa, com direção artística em parceria com o músico Sylvio Fraga.
Trajetória Reconhecida
Erika Ribeiro consolidou sua trajetória musical, sendo indicada ao Grammy Latino em 2021. Na ocasião, seu álbum reuniu obras de Sofia Gubaidulina, Hermeto Pascoal e Ígor Stravinsky.
Vencedora de concursos nacionais, como o Concurso Nelson Freire, e premiada em diversas competições, a pianista se apresenta regularmente no Brasil e no exterior. Com doutorado pela USP e professora da UNIRIO, ela desenvolve uma carreira marcada pelo trânsito entre linguagens e pela pesquisa contínua.
Expectativas e Faixas
A parceria com a Gravadora Rocinante integra o percurso de experimentação de Erika Ribeiro. Sobre a recepção, ela comenta: "Espero que as pessoas se permitam sentir".
A pianista deseja que a escuta seja "presente, sensorial, emocional". Para ela, "Villa-Lobos fala direto à alma e cada um vai encontrar na música aquilo que precisa encontrar".
Confira as faixas do álbum "Erika Ribeiro: Villa-Lobos":
- Lado A (13:32)
- Viva o carnaval! (2:50)
- Choros nº 3 (Pica-pau) (3:56)
- Cirandas nº 15 (Que lindos olhos…) (3:29)
- Choros nº 5 (Alma Brasileira) (2:10)
- Carnaval das crianças (O ginete do pierrozinho) (1:07)
- Lado B (17:24)
- Bachianas Brasileiras nº 4 (Dança: Miudinho) (4:13)
- Feijoada sem perigo… (1:58)
- New York Skyline (3:09)
- Concerto para violão e pequena orquestra W501, I. Allegro preciso (5:07)
- Carnaval das crianças (A gaita de um precoce fantasiado) (2:57)
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