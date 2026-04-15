Entre tradição e invenção, Erika Ribeiro recria Villa-Lobos em novo álbum

A pianista Erika Ribeiro lança nesta quinta-feira (16) o álbum "Erika Ribeiro: Villa-Lobos", um novo trabalho pela Gravadora Rocinante. O disco está disponível em vinil e nas plataformas de streaming, dando continuidade à pesquisa da artista sobre o repertório brasileiro.

A releitura da obra de Heitor Villa-Lobos parte de uma abordagem coletiva, com ênfase na rítmica e nas matrizes culturais do Brasil. A escolha da instrumentação, conforme Erika Ribeiro, não buscou ruptura, mas um processo de escuta aprofundada.

"Foi planejado no conceito, mas totalmente aberto na execução", explica a pianista. Ela destaca o desejo de "investigar a rítmica presente na escrita de Villa-Lobos e reforçar o sotaque original de suas origens".

Sonoridade e Instrumentação

No disco, Erika Ribeiro alterna entre o piano acústico e o wurlitzer, novo instrumento em sua paleta sonora. "Foi amor à primeira vista", afirma. Segundo a artista, cada timbre "responde a algo que já está latente na partitura de Villa-Lobos", ampliando significados sem inventar.

A percussão também tem papel marcante, com foco no gesto corporal. "A percussão torna o gesto visível, e isso volta para o piano de uma forma nova", comenta a pianista. "Mais eu entendia que meu corpo também precisava dançar, pulsar".

Repertório Diversificado

O repertório busca uma escuta contemporânea do compositor. Ele reúne obras menos recorrentes, como "New York Skyline" e "Feijoada sem Perigo" — esta última gravada apenas uma vez antes.

Peças tradicionais como "Choros nº 3" e o "Concerto para violão e pequena orquestra" também integram o álbum. Composições emblemáticas como "Alma Brasileira" e "Bachianas Brasileiras nº 4" evidenciam diferentes dimensões da obra de Villa-Lobos.

Processo Colaborativo

Os arranjos, em grande parte, são de Marcelo Galter, maestro, compositor e produtor do álbum. Erika Ribeiro destaca a condução colaborativa do processo: "Não foi uma pessoa impondo uma visão sobre a obra e sim uma pesquisa conjunta".

Para a pianista, o álbum "sintetiza um processo coletivo" e representa um "encontro profundo entre pessoas, sons, tempos e raízes". Ela afirma: "Eu sozinha jamais teria chegado a esse resultado".

O projeto reúne Erika Ribeiro, Reinaldo Boaventura, Marcelo Galter, Ldson Galter e Natália Mitre. A formação explora instrumentação diversa, com direção artística em parceria com o músico Sylvio Fraga.

Trajetória Reconhecida

Erika Ribeiro consolidou sua trajetória musical, sendo indicada ao Grammy Latino em 2021. Na ocasião, seu álbum reuniu obras de Sofia Gubaidulina, Hermeto Pascoal e Ígor Stravinsky.

Vencedora de concursos nacionais, como o Concurso Nelson Freire, e premiada em diversas competições, a pianista se apresenta regularmente no Brasil e no exterior. Com doutorado pela USP e professora da UNIRIO, ela desenvolve uma carreira marcada pelo trânsito entre linguagens e pela pesquisa contínua.

Expectativas e Faixas

A parceria com a Gravadora Rocinante integra o percurso de experimentação de Erika Ribeiro. Sobre a recepção, ela comenta: "Espero que as pessoas se permitam sentir".

A pianista deseja que a escuta seja "presente, sensorial, emocional". Para ela, "Villa-Lobos fala direto à alma e cada um vai encontrar na música aquilo que precisa encontrar".

Confira as faixas do álbum "Erika Ribeiro: Villa-Lobos":

Lado A (13:32) Viva o carnaval! (2:50) Choros nº 3 (Pica-pau) (3:56) Cirandas nº 15 (Que lindos olhos…) (3:29) Choros nº 5 (Alma Brasileira) (2:10) Carnaval das crianças (O ginete do pierrozinho) (1:07)

(13:32) Lado B (17:24) Bachianas Brasileiras nº 4 (Dança: Miudinho) (4:13) Feijoada sem perigo… (1:58) New York Skyline (3:09) Concerto para violão e pequena orquestra W501, I. Allegro preciso (5:07) Carnaval das crianças (A gaita de um precoce fantasiado) (2:57)

(17:24)