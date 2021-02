Entenda o que são as falhas no cabelo de Lucas Penteado

O ator Lucas Penteado está no centro de diversas polêmicas do reality show da TV Globo, BBB 21. Mas, além das tretas com os demais brothers e as mudanças intempestivas de humor, um detalhe vem chamando a atenção dos internautas: as falhas no couro cabeludo do ator .

A Revista Marie Claire conversou com o dermatologista Daniel Coimbra para explicar que problema é esse. De acordo com o médico, Lucas sofre de alopecia, uma diminuição dos folículos pilosos no couro cabeludo, mas que pode se manifestar também em outros pontos da cabeça, como a barba, e tem diversas origens.

Existe a alopecia androgenética, relacionada a fatores hormonais e genéticos, e a alopecia areata, relacionada a fatores imunológicos e ao estresse. O dermatologista apontou as diferenças e como identificar cada uma.

Alopecia androgenética é o tipo mais comum e ocorre por uma diminuição da espessura dos cabelos. Eles ficam mais finos com o passar do tempo devido à influência dos hormônios masculinos.

Já a alopecia areata se caracteriza pelo desenvolvimento de lesões circulares que podem ocorrer no couro cabeludo, na barba ou outras áreas do corpo. Geralmente são lesões pequenas, podendo ainda se apresentar como uma lesão única, onde a pele fica lisa sem a presença dos pelos.

Embora não exista cura para a disfunção, há tratamentos que se mostram efetivos se seguidos continuamente. O fundamental é consultar um dermatologista para descobrir o melhor tratamento.