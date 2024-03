Entenda o caso: desavenças entre Nanci e Raulzinho, filhos de Raul Gil, teriam começado em 2013

A jornalista e escritora Nanci Gil, filha do apresentador Raul Gil, recentemente trouxe à tona detalhes sobre uma disputa familiar com o irmão, Raul Gil Junior, diretor do programa do SBT comandado pelo pai.

O conflito entre os irmãos teria começado em 2013, quando Nanci foi dispensada do júri de calouros do programa sem uma motivação relevante, segundo ela. As informações são da colunista Fábia Oliveira.

"Quero deixar muito claro que meu irmão Raul Gil Jr. exigiu que o meu pai me tirasse do programa. Ele sempre quis o programa só para ele, como se fosse propriedade dele", contou Nanci na época.

Nanci continuou, justificando as razões para expor o conflito:

"Por que estou falando isso? Primeiro porque é verdade e segundo porque eu não posso fazer nada por ninguém no programa. Meu pai só dá chance, espaço e oportunidade para o meu irmão. Quando apareço e começo a crescer, meu irmão vem e me puxa o tapete. Para meu pai e meu irmão, tenho dois grandes defeitos: sou mulher e sou honesta".

Apesar das acusações contra Junior, Nanci permaneceu no elenco do programa até 2015, quando fez novas denúncias contra o diretor: “Sua inimiga não sou eu. Não adianta querer me eliminar, falar que sou vagabunda e que não pertenço à sua família na frente de todos os funcionários”.

Outras acusações

Ela também insinuou que Raul a impedia de conviver com os filhos dele. “Não adianta você mentir para minha sobrinha que eu não existo e me proibir de vê-la. Não adianta fazer uma festa de mais de cem convidados e não me chamar. Não adianta seu pai te dar um carro de quase R$ 1 milhão e uma cobertura de R$ 7 milhões", lembrou.

Nanci ainda fez acusações sérias contra Raul, alegando que ele tinha problemas com álcool. “Infelizmente você nasceu com o alcoolismo na veia. Mas te aviso: a solução não está em fingir que, como você disse, não sou sua irmã. Cuide de suas feridas e pare de culpar os outros. Consiga seus troféus e não me agrida mais, não puxe o meu tapete”, frisou.

Apesar dos desentendimentos, Nanci destacou que sempre torceu pela melhora do irmão. “Você pode projetar em mim sua inimiga, mas seu maior inimigo está em você. Não adianta cobrir o ego de glórias quando a sua alma está doente e precisando de você. Boa sorte em sua cura. Não serei mais seu alvo”, concluiu.