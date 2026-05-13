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Enquete 'Casa do Patrão': JP, Luiza, Morena ou Nikita; quem deve ficar?

Estadão Conteúdo

O clima ficou tenso na Casa do Patrão na noite desta terça-feira, 12. A formação do terceiro Tá na Reta da temporada movimentou alianças, expôs rivalidades e colocou quatro participantes na disputa mais acirrada do programa até agora. João Pedro Palhares, Luiza Parlote, Morena Lira e Nikita Salvador agora dependem do público para seguir no confinamento.

A berlinda foi construída em meio a uma sequência de poderes, indicações diretas e votação aberta da casa. O episódio ainda intensificou conflitos antigos entre os competidores e mostrou que o jogo entrou em uma fase cada vez mais estratégica. Com grupos já definidos e relações estremecidas, a eliminação desta quinta-feira, 14 promete mudar os rumos da disputa.

Prova do Poder do Voto abriu a noite

Antes da formação oficial do Tá na Reta, os participantes encararam a tradicional Prova do Poder do Voto. Quem levou a melhor foi Mariana Bernardino, garantindo o direito de indicar diretamente um rival para a zona de risco.

A dinâmica abriu espaço para mais tensão dentro da casa, principalmente porque a escolha de Mariana colocou Nikita Salvador diretamente na berlinda após os conflitos recentes entre as participantes dentro do reality.

Patrão da semana surpreende com indicação

Na sequência, o Patrão da semana, Luís Fellipe Alvim, precisou fazer sua indicação direta. O motorista revelou que, inicialmente, pensava em outros nomes, mas mudou completamente de ideia após uma discussão envolvendo João Pedro e Morena.

Segundo ele, a postura de JP durante o conflito foi decisiva para colocá-lo na berlinda.

"Quando o JP atravessa a sala apontando o dedo na cara da Morena, ele virou minha primeira opção", declarou o participante durante a formação.

A indicação marcou mais um capítulo da rivalidade crescente dentro da casa e reforçou o desgaste da relação entre os dois competidores.

Luiza usa vantagem e manda Morena para o Tá na Reta

A formação ainda contou com mais uma dinâmica especial. Vencedora da Prova Tô Fora, Luiza Parlote recebeu o direito de indicar outro participante diretamente para a berlinda.

Sem hesitar, ela escolheu Morena Lira, repetindo o movimento da semana anterior.

"Semana passada eu fui diretamente pela Patroa, que era a Morena. Hoje eu vou indicar ela também", disparou.

A decisão deixou evidente que o conflito entre as duas segue longe de um desfecho dentro da competição.

Votação da casa completa a berlinda

Após as indicações diretas, Luís Fellipe definiu quais participantes ficariam disponíveis para votação da casa: Luiza, Mariana e Marina Keller.

Na votação aberta, Luiza acabou recebendo seis votos e se tornou a quarta participante oficialmente no Tá na Reta.

Com isso, a berlinda ficou formada por João Pedro, Nikita, Morena e Luiza, um grupo que reúne alguns dos nomes mais comentados da temporada até agora.

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