Encontro na Casa das Onze Janelas debate o corpo sob a perspectiva de dois artistas nacionais

O Encontro na Casa abre, nesta sexta-feira (06), às 17h30, com o tema "Corpo do lugar não lugar". A programação tem participação dos artistas Henrique Motagne e Tales Frey, com mediação de Armando Sobral, diretor do Sistema Integrado de Museus e Memoriais (SIMM/Secult), e será transmitida ao vivo pelo canal da Secult Pará no Youtube.

A organizadora do encontro,Sanchris Santos, explica que será um diálogo visando o compartilhamento de conhecimentos, novas ideias e relatos de experiências dos artistas, focando na exposição "Suaves Brutalidades", montada na Casa das Onze Janelas até 30 de agosto.

"Essa conversa trata da relação sensível-perceptiva de Henrique Montagne e Tales Frey, numa perspectiva poética autobiográfica, caracterizando uma das faces da arte contemporânea. Nesse contexto, o artista é o narrador e sujeito de sua produção, tendo como ponto de partida a relação estreita entre sua autobiografia e seu trabalho”, pontua a diretora.

A exposição ‘Suaves Brutalidades’, de Henrique Montagne, faz uma reflexão do cenário da década de 80 até os dias atuais. De acordo com o artista, ela busca debater sobre o corpo dentro da arte contemporânea e suas aproximações em torno da arte e da vida, refletindo sobre gênero, amores e afetividades. “Com isso, mostra referências, atravessamentos e trabalhos de artistas queer brasileiros e estrangeiros, também trazendo o contexto do HIV/ Aids e a história da arte queer do período”, explica Henrique.

Tales Frey é um artista transdisciplinar que vive entre Porto e São Paulo e atua também como curador independente. Ele já apresentou trabalhos em diversos eventos e instituições nacionais e internacionais. “Para além da abordagem sobre a poética visual do Henrique Montagne e o seu interesse por múltiplas expressões artísticas, esse encontro virtual será uma excelente oportunidade para contextualizarmos a exposição numa relação com a atualidade sociopolítica brasileira, uma vez que ‘Suaves Brutalidades’ passou por um cancelamento até ser finalmente acolhida”, comenta o artista.

Serviço:

Encontro na Casa - "Corpo do lugar não lugar"

Data: 06/08 (sexta-feira), às 17h30

Transmissão ao vivo pelo canal da Secult Pará no Youtube