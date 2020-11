Encontro de Antropologia Visual debate o papel do cinema na luta e resistência dos povos

O IV Encontro de Antropologia Visual da América Amazônica (EAVAAM) discute o tema “Imagem, Lutas e Resistência” em um encontro voltado para pesquisadores, professores, profissionais, estudantes de graduação e pós-graduação, cineastas, fotógrafos entre outros. O evento será de 17 a 20 de novembro totalmente on-line devido à pandemia de Covid-19.

O professor Alessandro Campos, do Grupo de Pesquisa em Antropologia Visual e coordenador do evento, aponta que nesse cenário de negacionismo e perseguição ao conhecimento, a ciência e as universidades, o papel da imagem é uma potência no processo de construção das lutas de resistência. “A construção de imagens, também conta para mostrar como as pessoas se apropriam, como as populações indígenas se apropriam, como que as pessoas dos coletivos de favela, de periferia, se apropriam da imagem, enquanto luta, enquanto resistência”, explica o professor.

O EAVAAM é realizado desde 2014, a cada dois anos, e busca discutir a temática da antropologia visual e a questão do uso e da produção de imagem nas pesquisas, principalmente na área das Ciências Sociais. Para o professor Alessandro, não é possível pensar de outro jeito, “uma antropologia que não seja militante e a antropologia visual, particularmente, tem um poder muito grande nessa resistência, nessa luta por dias melhores, contra racismo, contra perseguições a minorias, contra tudo isso que a gente pode lutar e deve lutar o tempo inteiro e as imagens tem uma potência muito grande e precisa ser aproveitada para isso também”, reforça.

O coordenador celebra ainda que pandemia abriu novos horizontes para o evento. “Um fator positivo deste formato virtual é a possibilidade de participação de mais convidados, pois, sendo um ‘encontro virtual’, as pessoas, em qualquer lugar do mundo, terão mais facilidade em estar conosco”, lembra.

Organizado pelo Grupo de Pesquisa em Antropologia Visual (Visagem/UFPA), o evento conta com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Pará (PPGSA/UFPA) e do Laboratório de Antropologia Arthur Napoleão Figueiredo (LAANF), além de laboratórios e associações de outras Instituições de Ensino Superior do Brasil.

Agende-se:

IV Encontro de Antropologia Visual da América Amazônica (IV EAVAAM)

Data: 17 a 20 de novembro

Acesse: eavaam.com.br/2020/