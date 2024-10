Encantada pela Amazônia, Taís Araújo visita Santarém e reflete sobre preservação e cultura local

Em mais uma jornada pela Amazônia, a atriz Taís Araújo compartilhou nas redes sociais, neste domingo (20), momentos de sua visita a Santarém, distrito de Alter do Chão, que pertence ao município do interior paraense. Na viagem, a global aproveitou para conhecer pontos turísticos e conversar com moradores da região sobre o local. Ela também reforçou a importância de preservar a floresta.

Taís aproveitou a viagem para se banhar nas águas dos rios Tapajós e Arapiuns, além de visitar a Floresta Nacional do Tapajós, onde conheceu árvores centenárias que a deixaram deslumbrada. Ela também fez questão de conhecer comunidades locais, destacando que esse foi um momento especial para entender as lutas e conquistas dos moradores da região.

Além disso, no vídeo publicado em suas redes sociais, a atriz aparece conversando com habitantes locais, que compartilharam suas experiências na luta pela preservação cultural e ambiental. Encantada com a visita, Taís agradeceu: “Obrigada a todas as pessoas que nos ensinaram tanto nos últimos dias com suas vivências e histórias”, escreveu na legenda do post.

Demonstrando curiosidade, Taís também perguntou aos moradores sobre os "encantados", seres mágicos que, segundo as lendas, habitam as florestas e protegem seus habitantes. Eles são vistos como guardiões da natureza e da cultura local.

Durante sua passagem por Santarém, Taís registrou uma queimada na região e falou sobre os desafios enfrentados pela população durante o período de seca. “Vimos e ouvimos da população que nunca houve uma seca como essa”, destacou. Ela reforçou seu compromisso com a preservação: “Fortalecemos nosso compromisso de manter a floresta em pé”, disse a atriz no vídeo.