Empresário traído em show do Coldplay revela status de seu relacionamento com executiva

O incidente da "câmera do beijo" mais famoso do ano continua gerando desdobramentos. Dias após a oficialização do divórcio com Kristin Cabot, a executiva flagrada com o então CEO da Astronomer, Andy Byron, durante um show do Coldplay, o empresário Andrew Cabot decidiu quebrar o silêncio.

Em declaração enviada à revista norte-americana People por meio de um representante, o empresário revelou que ele e Kristin "estavam separados de forma privada e amigável várias semanas antes do show do Coldplay".

A nota ainda afirma que a decisão pelo divórcio "já estava em andamento antes daquela noite" e que, com o processo agora público, Andrew espera "um encerramento respeitoso às especulações e a preservação da privacidade de sua família".

Apesar da postura discreta adotada por Andrew desde o início do escândalo, a própria Kristin se manifestou recentemente ao jornal britânico The Daily Mail, onde teria chamado o ex-marido de "egocêntrico obcecado por dinheiro".

Lembre o que aconteceu

Kristin e Byron foram filmados no dia 16 de julho, em Foxborough, Massachusetts (EUA), quando apareceram no telão da apresentação da banda Coldplay. A reação dos dois chamou atenção do público e do próprio vocalista, Chris Martin, que brincou com a situação.

"Ou eles estão tendo um caso, ou são muito tímidos", disse o cantor.

O comentário acabou sendo profético, dando início a um dos episódios mais comentados nas redes sociais em 2025. Desde então, o vídeo viralizou e o caso ganhou repercussão internacional.

Kristin pediu demissão da Astronomer e, semanas depois, entrou com o pedido legal de divórcio no Estado de New Hampshire, em 13 de agosto.

Até o momento, nem Kristin nem Andy comentaram publicamente a natureza da relação entre eles. Ambos deixaram a Astronomer após a repercussão do caso. O atual CEO interino da empresa, Pete DeJoy, chegou a comentar em nota oficial que a startup foi "catapultada para os holofotes" e exaltou a resiliência da equipe diante da exposição inesperada.