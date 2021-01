Empreendedores têm até o dia 18 de janeiro para se inscrever em editais da Aldir Blanc

As inscrições para três editais da Lei Aldir Blanc Pará foram prorrogadas até o próximo dia 18 de janeiro, para empreendedores de Espaços Culturais – realização da Associação Paraense de Apoio às Comunidades Carentes (Apacc); Moda e Design; e Cultura Digital – promovido pelo Instituto Ágatha. As premiações variam de R$ 9 a R$ 28 mil e são destinados a pessoas que atuam nesses segmentos culturais, fortemente prejudicados com a pandemia do coronavírus.

Para se inscrever em qualquer um dos editais, os proponentes devem primeiro se cadastrar no Mapa Cultural do Pará (mapacultural.pa.gov.br) e, depois, enviar, junto com número de inscrição, a ficha de cadastro e os anexos, como declaração de residência e outros, para aldirblancespacosculturaispa@gmail.com. Tanto a Apacc quanto o Instituto Ágatha realizam o chamamento em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura (SECULT), Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.

Espaços Culturais

Para esse edital, foram destinados R$ 4 milhões e 200 mil com o objetivo de garantir a manutenção das atividades do setor cultural em 17 municípios do interior do Estado. Serão contempladas 150 propostas, com prêmios individuais de R$ 28 mil. O chamamento é voltado para espaços culturais, casas fixas, mas se estende também a grupos que se reúnem em torno de uma festividade popular, arraiais, cortejos e outras manifestações, como bois, pássaros e feiras de artesanato. A intenção é promover o sustento dos fazedores de cultura e garantir a preservação das atividades culturais nesse momento de dificuldade econômica do país.

“Esse valor será destinado ao custeio da ocupação e programação desses espaços físicos, onde as pessoas se reúnem regularmente, mas o edital contempla ainda cine clubes, clubes de leitura, bibliotecas comunitárias, escolas de música e dança, grupos de teatro, espaços culturais em comunidades indígenas, quilombolas, grupos que se reúnem anualmente em torno de uma festividade popular, galeria de arte, etc”, explicou o presidente da Apacc, Mauro Sérgio Viana.

Os municípios alvo do Edital são: Bannach, Cumaru do Norte, Santa Maria das Barreiras, Terra Santa, São João da Ponta, Brejo Grande do Araguaia, Eldorado dos Carajás, Palestina do Pará, São Geraldo do Araguaia, Jacundá, Novo Repartimento, Primavera, Aurora do Pará, Garrafão do Norte, Mãe do Rio, Acará e Baião.

Moda e Design; Cultura Digital

Dois pontos importantes de ambos editais é que serão destinados no mínimo 50% de prêmios para mulheres (cis e trans) e ainda, para cumprir com a política pública de interiorização do acesso aos recursos públicos, 70% dos recursos serão destinados a propostas de empreendedores culturais de 139 municípios do interior paraense – os 30% restantes abrangem as cidades de Belém, Ananindeua, Benevides, Marituba e Santa Bárbara do Pará, que pertencem à Região da Integração do Guajará, onde fica a capital do Estado.

Para empreendedores de Moda e Design, serão 62 propostas contempladas, somando prêmios no valor entre R$ 9 mil e R$ 25 mil em sete categorias, totalizando R$ 800 mil em recursos. Já para os que atuam com cultura digital, serão contempladas 20 propostas de R$ 25 mil, cujos recursos são destinados a propostas culturais de cinco categorias diferentes, totalizando R$ 500 mil em premiações.

Serviço

Inscrições abertas para os editais da Lei Aldir Blanc Pará 2020 até o dia 18 de janeiro de 2021. Informações do edital de Espaços Culturais no site www.apacc.org.br e pelo telefone pelo aplicativo WhatsApp, número (91) 99318-8980, de 8h às 17h (dias úteis). Para os editais de Moda e Design e Cultura Digital, informações em www.institutoagata.com.br; pelos e-mails aldirblancmodaedesignpa@gmail.com e aldirblancculturadigitalpa@gmail.com; além do número de WhatsApp, número (91) 985524797, sempre de 8h às 17h em dias úteis.