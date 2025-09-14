Capa Jornal Amazônia
Emmy 2025 acontece neste domingo, 14; saiba como assistir, horário e séries indicadas

Entre as séries indicadas, três produções ganharam grande destaque - Ruptura, com 27 indicações, Pinguim, com 24, e O Estúdio, com 23

Estadão Conteúdo
fonte

Emmy 2025 (Divulgação / Television Academy)

A 77ª edição do Emmy, o maior prêmio da televisão e do streaming norte-americano, ocorre neste domingo, 14, no Peacock Theater, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A cerimônia começa às 21h (horário de Brasília) e será apresentada pelo comediante Nate Bargatze.

No Brasil, o evento será transmitido a partir das 20h30 (horário de Brasília) no canal TNT e no streaming HBO Max. A previsão é de que a cerimônia tenha duração de três horas e se encerre por volta de 0h (horário de Brasília) de segunda-feira, 15.

Entre as séries indicadas, três produções ganharam grande destaque - Ruptura, com 27 indicações, Pinguim, com 24, e O Estúdio, com 23. Nas categorias de séries dramáticas, seriados como Andor, The Last of Us, The Pitt e The White Lotus também se destacaram.

Já entre as comédias, Abbott Elementary, O Urso e Hacks se sobressaíram. No campo das minisséries, a aclamada Adolescência foi recompensada com 13 indicações.

Como assistir ao Emmy?

O Emmy será transmitido, no Brasil, pela TNT e pelo streaming HBO Max.

Que horas é o Emmy?

A premiação do Emmy Awards começa às 21h (horário de Brasília), mas tanto a Max quanto a TNT começam a transmissão às 20h30 (horário de Brasília), com cobertura do tapete vermelho.

Quem está indicado ao Emmy?

Melhor série de drama Andor A Diplomata The Last Of Us Paradise The Pitt Ruptura Slow Horses The White Lotus

Melhor série de comédia

Abbott Elementary Ninguém Quer O Urso Hacks Only Murders In The Building Falando a Real O Estúdio What We Do In The Shadows

Melhor série limitada ou antologia

Adolescência Black Mirror Morrendo por Sexo Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez Pinguim

Melhor ator em série de drama

Sterling K. Brown, Paradise Gary Oldman, Slow Horses Pedro Pascal, The Last of Us Adam Scott, Ruptura Noah Wyle, The Pitt Melhor atriz em série de drama Kathy Bates, Matlock Sharon Horgan, Mal de Família Britt Lower, Ruptura Bella Ramsey, The Last of Us Keri Russell, A Diplomata

Melhor ator coadjuvante em série de drama

Zach Cherry, Ruptura Walton Goggins, The White Lotus Jason Isaacs, The White Lotus James Marsden, Paradise Sam Rockwell, The White Lotus Tramell Tillman, Ruptura John Turturro, Ruptura

Melhor atriz coadjuvante em série de drama

Patricia Arquette , Ruptura Carrie Coon, The White Lotus Katherine LaNasa, The Pitt Julianne Nicholson, Paradise Parker Posey, The White Lotus Natasha Rothwell, The White Lotus Aimee Lou Wood, The White Lotus

Melhor ator em série de comédia

Adam Brody, Ninguém Quer Seth Rogen, O Estúdio Jason Segel, Falando a Real Martin Short, Only Murders In The Building Jeremy Allen White, O Urso Melhor atriz em série de comédia Uzo Aduba, The Residence Kristen Bell, Ninguém Quer Ayo Edebri, O Urso Jean Smart, Hacks Quinta Brunson, Abbott Elementary

Melhor ator coadjuvante em série de comédia

Ike Barinholtz, O Estúdio Colman Domingo, As Quatro Estações do Ano Harrison Ford, Falando a Real Jeff Hiller, Alguém em Algum Lugar Ebon Moss-Bachrach, O Urso Michael Urie, Falando a Real Bowen Yang, Saturday Night Live

Melhor atriz coadjuvante em série de comédia

Liza Colón-Zayas, O Urso Kathryn Hahn, O Estúdio Janelle James, Abbott Elementary Catherine OHara, O Estúdio Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary Jessica Williams, Falando a Real

Melhor ator em série limitada, antologia ou telefilme

Colin Farrell, Pinguim Stephen Graham, Adolescência Jake Gyllenhaal, Acima de Qualquer Suspeita Brian Tyree Henry, Ladrões de Drogas Cooper Koch, Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez Publicidade

Melhor atriz em série limitada, antologia ou telefilme

Cate Blanchett, Disclaimer Meghann Fahy, Sirens Rashida Jones, Black Mirror Cristin Miliot, Pinguim Michelle Williams, Morrendo por Sexo Melhor ator coadjuvante em série limitada, antologia ou telefilme Javier Bardem, Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez Bill Camp, Acima de Qualquer Suspeita Owen Cooper, Adolescência Rob Delaney, Morrendo por Sexo Peter Sarsgaard, Acima de Qualquer Suspeita Ashley Walters, Adolescência Melhor atriz coadjuvante em série limitada, antologia ou telefilme Erin Doherty, Adolescência Ruth Negga, Acima de Qualquer Suspeita Deirdre OConnell, Pinguim Chloë Sevigny, Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez Jenny Slate, Morrendo por Sexo Christine Tremarco, Adolescência

Melhor direção em série de drama

Andor, Who Are You?, dirigido por Janus Metz The Pitt, 6:00 P.M, dirigido por Amanda Marsalis The Pitt,7:00 A.M., dirigido por John Wells Ruptura, Chikhai Bardo, dirigido por Jessica Lee Gagné Ruptura, Cold Harbor, dirigido por Ben Stiller Slow Horses, Hello Goodbye, dirigido por Adam Randall, The White Lotus, Amor Fati, dirigido por Mike White Publicidade

Melhor direção em série de comédia

The Bear, Napkins,dirigido por Ayo Edebiri Hacks, A Slippery Slope, dirigido por Lucia Aniello Mid-Century Modern, Heres To You, Mrs. Schneiderman, dirigido por James Burrows O Ensaio, Pilots Code, dirigido por Nathan Fielder O Estúdio, The Oner, dirigido por Seth Rogen Melhor direção em série limitada, antologia ou telefilme Adolescência, dirigido por Philip Barantini Morrendo por Sexo, Its Not That Serious, dirigido por Shannon Murphy Pinguim, Centanni, dirigido por Helen Shaver Pinguim, A Great Or Little Thing, dirigido por Jennifer Getzinger Sirens, Exile, dirigido por Nicole Kassell Dia Zero, dirigido por Lesli Linka Glatter

Melhor roteiro em série de drama

Andor, Welcome To The Rebellion, escrito por Dan Gilroy The Pitt, 2:00 P.M., escrito por Joe Sachs The Pitt, 7:00 A.M., escrito por R. Scott Gemmil Ruptura, Cold Harbor, escrito por Dan Erickson Slow Horses, Hello Goodbye, escrito por Will Smith The White Lotus, Full-Moon Party, escrito por Mike White

Melhor roteiro em série de comédia

Abbott Elementary, Back To School, escrito por Quinta Brunson Hacks, A Slippery Slope, escrito por Lucia Aniello, Paul W. Downs e Jen Statsky O Ensaio, Pilots Code, escrito por Nathan Fielder, Carrie Kemper, Adam Locke-Norton e Eric Notarnicola Alguém em Algum Lugar, AGG, escrito por Hannah Bos, Paul Thureen e Bridget Everett O Estúdio, The Promotion, escrito por Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory e Frida Perez What We Do In The Shadow, The Finale, escrito por Sam Johnson, Sarah Naftalis e Paul Simms

Melhor roteiro em série limitada, antologia ou telefilme

Adolescência, escrito por Jack Thorne e Stephen Graham Black Mirror, Common People, escrito por Charlie Brooker e Bisha K. Ali Morrendo por Sexo, Good Value Diet Soda, escrito por Kim Rosenstock e Elizabeth Meriwether Pinguim, A Great Or Little Thing, escrito por Lauren LeFranc Não Diga Nada, The People In The Dirt, escrito por Joshua Zetumer Melhor Reality The Amazing Race RuPauls Drag Race Survivor Top Chef The Traitors Melhor Talk-Show Jimmy Kimmel Live! The Daily Show The Late Show with Stephen Colbert

Palavras-chave

Emmy 2025

transmissão

TV
Cultura
.
