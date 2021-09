Emmy 2021 ocorre neste domingo com premiação presencial; confira

Em mais uma edição durante a pandemia do novo coronavírus, o Emmy revela neste domingo (19), os vencedores das principais categorias da premiação que reconhece os melhores programas da televisão norte-americana.

Diferentemente da edição do ano passado, premiação deste domingo será presencial, mas adaptada. A cerimônia está marcada para começar às 17h, em Los Angeles – 21h no horário de Brasília. A apresentação será comandada pelo ator e comediante Cedric the Entertainer.

O público reduzido, de cerca de 500 pessoas, ficará em uma tenda ao ar livre, devido às preocupações com o avanço da variante Delta do coronavírus. A cerimônia tradicional costumava reunir mais de 4 mil pessoas.

Neste ano, "The Crown", da Netflix, e "The Mandalorian", da Disney+, lideram a lista completa de indicações, com 24 cada.

A HBO, com ajuda da plataforma HBO Max, lidera as indicações, com 130 citações no total. Na sequência vem a Netflix, com 129. Em terceiro lugar veio a Disney+, apenas há dois anos em atividade, com 71 indicações.

Onde assistir o Emmy 2021?

No Brasil, a transmissão do Emmy 2021 acontece de forma exclusiva pelos canais por assinatura TNT e TNT Series, que começam a cobertura às 20h30 (horário de Brasília), com o pré-show, e iniciam a exibição da cerimônia às 21h. O evento também está disponível online (mediante assinatura de R$ 19,90 mensais) pelo serviço de streaming TNT Go.

Uma dica valiosa para quem quer acompanhar a premiação sem custos é assistir diretamente online pelo site da CBS, canal responsável pela transmissão do evento.