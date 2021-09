Confira a lista completa dos indicados ao Emmy 2021 que acontece esta noite

A Academia de Artes e Ciências Televisivas dos Estados realiza, neste domingo (19), a 73ª edição do Primetime Emmy Awards - o principal prêmio da indústria televisiva e streaming americana. O evento acontecerá no Microsoft Theater, em Los Angeles, com público limitado na noite de gala formada por alguns dos indicados e acompanhantes. Cedric the Entertainer será responsável pela apresentação. Confira as categorias e os indicados ao prêmio:

Série dramática

"The Boys" (Amazon Prime Video")

"Bridgerton" (Netflix)

"The Crown" (Netflix)

"O Conto da Aia" (Hulu)

"Lovecraft Country" (HBO)

"The Mandalorian" (Disney+)

"Pose" (FX)

"This Is Us" (NBC)

Ator em série dramática

Billy Porter ("Pose")

Jonathan Majors ("Lovecraft Country")

Sterling K. Brown ("This Is Us)"

Josh O'Connor ("The Crown")

Regé-Jean Page ("Bridgerton")

Matthew Rhys ("Perry Mason")

Atriz em série dramática

Jurnee Smollett ("Lovecraft Country")

Mj Rodriguez ("Pose")

Elisabeth Moss ("O Conto da Aia")

Emma Corrin ("The Crown")

Olivia Colman ("The Crown")

Uzo Aduba ("Em Terapia")

Série de comédia

"Ted Lasso" (Apple TV+)

"Pen15" (Hulu)

"O Método Kominsky" (Netflix)

"The Flight Attendant" (HBO Max)

"Black-ish" (ABC)

"Hacks" (HBO Max)

"Cobra Kai" (Netflix)

"Emily em Paris" (Netflix)

Ator em série de comédia

Jason Sudeikis ("Ted Lasso")

Michael Douglas ("O Método Kominsky")

Anthony Anderson ("Black-ish")

William H. Macy ("Shameless")

Kenan Thompson ("Kenan")

Atriz em série de comédia

Ainda Brian, Shil

Allison Janey, "Mom"

Jean Smart ("Hacks")

Kaley Cuoco ("The Flight Attendant")

Tracee Ellis Ross ("black-ish")

Minissérie

"WandaVision" (Disney+)

"The Underground Railroad" (Amazon Prime Video)

"O Gambito da Rainha" (Netflix)

"Mare of Easttown" (HBO)

"I May Destroy You" (HBO)

Ator em minissérie ou filme para TV

Lin Manuel Miranda ("Hamilton")

Leslie Odom Jr. ("Hamilton")

Ewan McGregor ("Halston")

Hugh Grant ("The Undoing")

Paul Bettany ("WandaVision")

Atriz em minissérie ou filme para TV

Michaela Coel ("I May Destroy You")

Cynthia Erivo ("Genius: Aretha")

Anya Taylor-Joy ("O Gambito da Rainha")

Kate Winslet ("Mare of Easttown")

Elizabeth Olsen ("WandaVision")