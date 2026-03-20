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Emissora dos EUA suspende 2 realities após caso de agressão

Estadão Conteúdo

Vídeo divulgado pelo TMZ que mostra a influenciadora Taylor Frankie Paul agredindo o ex-companheiro Dakota Mortensen desencadeou uma crise que já atinge dois realities nos Estados Unidos. Registrado em 2023 e tornado público agora, o episódio levou a ABC a cancelar a nova temporada de The Bachelorette e também interrompeu as gravações de A Vida Secreta das Esposas Mórmons.

O cancelamento foi anunciado poucos dias antes da estreia. Em comunicado, a emissora controlada pela Disney, confirmou que a decisão ocorreu após a circulação do vídeo, que reacende o caso e amplia sua repercussão.

As imagens divulgadas mostram uma briga física intensa entre Taylor e Mortensen. No vídeo, a influenciadora tenta imobilizá-lo com uma chave de braço, o chuta repetidamente e arremessa cadeiras em sua direção. A presença de uma criança no ambiente aumentou a repercussão negativa.

O episódio ocorreu em fevereiro de 2023 e levou à prisão da influenciadora. Na época, ela admitiu ter jogado cadeiras e um objeto de madeira, que acabaram atingindo um de seus filhos de forma acidental.

Inicialmente, Taylor foi acusada de agressão qualificada, violência doméstica, abuso infantil com lesão corporal e dano criminal. Após um acordo judicial firmado em agosto de 2023, ela se declarou culpada apenas por agressão, enquanto as demais acusações foram retiradas.

Como parte do acordo, a influenciadora foi obrigada a passar por avaliações de abuso de substâncias e violência doméstica. A pena final foi de um dia de prisão, já cumprido.

Relação continuou mesmo após agressão

Apesar da gravidade do episódio, Taylor e Mortensen continuaram o relacionamento após o caso. Os dois tiveram um filho juntos e mantiveram uma relação intermitente até o término definitivo, em setembro de 2024.

Recentemente, o caso voltou a ser alvo de investigação após a divulgação do vídeo, o que aumentou a pressão pública e midiática sobre a influenciadora.

De criadora do MomTok à TV

Taylor é considerada fundadora do #MomTok, grupo criado em 2020 que reúne mães mórmons influenciadoras. O coletivo ganhou projeção ao compartilhar conteúdos sobre maternidade, rotina e estilo de vida, tornando-se um fenômeno digital.

O sucesso abriu portas para a televisão, incluindo sua participação em A Vida Secreta das Esposas Mórmons, reality que acompanha a vida dessas influenciadoras.

Antes disso, ela chegou a tentar integrar o elenco de The Real Housewives of Salt Lake City, mas não foi escolhida, por, segundo relato da própria influenciadora em entrevista a um podcast, "não ter drama suficiente", algo que mudaria pouco tempo depois.

Escândalo anterior já havia exposto influenciadora

Essa não é a primeira vez que Taylor Frankie Paul se vê no centro de uma grande polêmica. Em 2022, ela viralizou ao anunciar seu divórcio do então marido, Tate Paul, revelando que o casal praticava "soft swing", uma forma de não-monogamia com regras específicas entre casais.

Na ocasião, a influenciadora afirmou que outros integrantes do grupo #MomTok também participavam da dinâmica, o que gerou forte repercussão e negações públicas. Posteriormente, parte das alegações foi confirmada por pessoas próximas.

Ela também admitiu ter tido um envolvimento com um dos homens do grupo, o que contribuiu diretamente para o fim do casamento.

Reality promissor interrompido antes da estreia

A escolha de Taylor como protagonista de The Bachelorette marcaria uma ruptura no formato tradicional do programa, já que ela seria a primeira participante sem passagem anterior pela franquia.

Em entrevistas, a influenciadora afirmou que não pretendia suavizar sua personalidade ou esconder seu passado. Segundo ela, temas como sua prisão e o escândalo de troca de casais foram discutidos abertamente com os pretendentes durante as gravações.

A expectativa era de que sua participação aumentasse ainda mais sua projeção e também seu patrimônio, estimado em cerca de US$ 400 mil.

Produção paralisada e rejeição nos bastidores

Além do cancelamento de The Bachelorette, o impacto foi imediato em A Vida Secreta das Esposas Mórmons. As gravações da nova temporada foram interrompidas por tempo indeterminado.

Nos bastidores, integrantes do elenco demonstraram desconforto em continuar associadas à influenciadora, o que teria influenciado diretamente a decisão de pausar o projeto.

Futuro incerto

Com a repercussão do caso e o ressurgimento de um histórico já marcado por controvérsias, o futuro de Taylor Frankie Paul na televisão permanece indefinido.V

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