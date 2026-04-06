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'Emergência Radioativa': quem são os personagens reais que inspiraram a série

Veja quem são as figuras reais que inspiraram os principais personagens da atração.

Estadão Conteúdo

Emergência Radioativa, série da Netflix que conta a história do acidente radiológico com o césio-137 ocorrido em Goiânia em 1987, já ganhou o mundo. A atração segue liderando o ranking das mais vistas do streaming semanas após a estreia e marca presença no top 10 em mais de 55 países.

A série, com direção geral de Fernando Coimbra e direção episódica de Coimbra e Iberê Carvalho, mistura drama de ficção e reconstrução histórica. Ela narra a trajetória de heróis anônimos e cientistas e médicos brasileiros em uma corrida contra o tempo para rastrear a contaminação e salvar as vítimas.

Confira, a seguir, quem são as figuras reais que inspiraram os principais personagens da atração.

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Márcio

Johnny Massaro interpreta Márcio, um físico que fica responsável por identificar e tentar conter a contaminação de césio-137. O personagem não é inspirado em uma única pessoa, e sim em uma amálgama de vários cientistas que trabalharam no caso. O principal deles, no entanto, é Walter Mendes Ferreira, que foi chamado pela Vigilância Sanitária para examinar a sucata que deu origem à contaminação.

Catarina e Celeste

Celeste (Marina da Silva), menina de seis anos que é uma das vítimas fatais do acidente, representa a pequena Leide das Neves, filha de Lourdes das Neves Ferreira. A criança morreu semanas após entrar em contato com o pó do césio e ingerir partículas radioativas. Sua mãe é interpretada por Marina Merlino, que recebeu o nome fictício de Catarina.

Evenildo

Na série, Evenildo (Bukassa Kabengele) é o dono do ferro-velho que compra a cápsula radioativa e expõe a si mesmo e sua família ao material, inadvertidamente. O personagem representa Devair Alves Ferreira, que foi hospitalizado, mas sobreviveu com sequelas. Ele morreu em 1994, de cirrose hepática.

Antônia

Antônia (Ana Costa) é, na série, esposa de Evenildo. Ela é a pessoa responsável por levar o objeto radioativo para a Vigilância Sanitária, após suspeitar que a cápsula pudesse ter relação com os sintomas de saúde que começavam a aparecer nela e nos familiares. A personagem representa Maria Gabriela Ferreira, esposa de Devair, que alertou as autoridades para a catástrofe e evitou que o caso tomasse proporções ainda maiores. Maria morreu aos 37 anos, no mesmo dia de Leide, sua sobrinha.

Orenstein

O físico Benny Orenstein (Paulo Gorgulho) é, na série, um dos coordenadores da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). Márcio telefona para ele assim que constata que o cilindro investigado de fato continha cápsulas radioativas. O personagem representa o físico nuclear José de Júlio Rozental.

Governador

O governador interpretado por Tuca Andrada, Roberto Correa, é inspirado em Henrique Santillo (1937-2002), governador do estado de Goiás na ocasião do acidente e uma figura que teve papel importante na gestão da crise.

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