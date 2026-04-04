Filme sobre Césio-137 e mais: o que assistir depois da série Emergência Radioativa

A série Emergência Radioativa tem aparecido na lista de mais assistidas da Netflix desde a sua estreia há algumas semanas. A obra aborda o acidente com Césio-137, substância radioativa e prejudicial ao ser humano, que ocorreu em Goiânia na década de 1980.

Confira a seguir outros filmes e séries que abordam temáticas de energia e acidentes nucleares disponíveis para assistir no streaming.

Césio 137 - O Pesadelo de Goiânia (1990)

O filme brasileiro foi lançado cerca de três anos após o acidente radioativo em Goiânia. Dirigido por Roberto Pires, traz um elenco estrelado com nomes como Nelson Xavier, Joana Fomm, Stepan Nercessian, Paulo Betti e Paulo Gorgulho (ator que interpreta o diretor da CNEN na série Emergência Radioativa, da Netflix).

O filme recebeu o prêmio especial do júri do Festival de Brasília de 1990 e emplacou também os prêmios de melhor roteiro, atriz, atriz coadjuvante, direção de fotografia e técnico de som. Disponível para assistir no YouTube, via perfil da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás.

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Reação Nuclear (2022)

A série documental foca no acidente de Three Mile Island, usina nuclear próxima à cidade de Harrisburg, no Estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Com diversas imagens de arquivo e depoimentos de pessoas que viveram no local à época dos acontecimentos, em 1979, incluindo o engenheiro chefe Richard Parks, que expôs a situação.

Na ocasião, foram liberados diversos gases e substâncias radioativas no meio ambiente, chegando a causar alteração genética de plantas, por exemplo. Disponível para assistir na Netflix.

Que Mundo É Esse? (2019)

A série em formato de documentário e estilo jornalístico foi exibida entre 2015 e 2019 pelo canal pago Globo News, com os repórteres André Fran, Michel Coeli e Rodrigo Cebrian viajando por várias partes do mundo.

Na 9.ª temporada, há dois episódios que envolvem o tema da radiação. No 1.º, intitulado As Ruínas do Desastre Nuclear de Chernobyl, os jornalistas visitam a região e mostram como é feito o turismo em meio às diversas recomendações e preocupações em evitar pontos de radiação mais alta na área abandonada.

Já o 4.º e último episódio, A Rotina de Quem Escolheu Viver na Radiação para Fugir da Guerra, mostra uma família que deixou a região de Donbas para viver em uma área radioativa no intuito de evitar a guerra civil. Os depoimentos são mostrados já nos primeiros minutos da produção.

Disponível para assistir no streaming Globoplay.

Chernobyl: O Filme - Os Segredos do Desastre (2021)

O longa foca na história de três ucranianos que se veem numa situação de extremo risco para tentar salvar milhares de vidas. O bombeiro Alexey, o engenheiro Valery e o mergulhador Boris têm que correr contra o tempo para drenar a água de um reservatório que está sob um reator em chamas.

Disponível para assistir com aluguel ou assinaturas diferenciadas nos streamings Prime Vídeo, Globoplay, Apple TV+ e YouTube.

Depois de Chernobyl (2016)

A série busca olhar para as pessoas que viviam suas vidas normalmente na região da usina nuclear de Chernobyl, e tiveram seus rumos radicalmente mudados por conta do acidente nuclear.

O foco é a história de amor de um casal e nos desafios que um homem enfrenta ao ser convocado para ajudar no combate à radiação. Disponível para assistir no streaming Pluto TV.