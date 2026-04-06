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Diretor de Emergência Radioativa fala sobre sucesso internacional da série brasileira

A série alcançou o primeiro lugar no ranking mundial da Netflix

Estadão Conteúdo

O diretor Fernando Coimbra alcançou o primeiro lugar no ranking mundial da Netflix com a minissérie Emergência Radioativa, produção que narra o acidente com Césio-137 em Goiânia. O feito surpreendente foi registrado entre as obras não faladas em inglês, gerando impacto global.

Com mais de 10,8 milhões de visualizações em apenas uma semana, a série brasileira entrou para o Top 10 em mais de 55 países. O sucesso confirma o crescente interesse internacional por narrativas nacionais baseadas em fatos reais.

Fernando Coimbra, que já dirigiu produções como "Narcos" e "Perry Mason", relembra que tinha apenas 11 anos quando o Brasil acompanhou o que ficou conhecido como o "Chernobyl brasileiro". O desejo de adaptar essa história encontrou oportunidade na produtora Gullane.

De Goiânia ao reconhecimento global

O diretor afirmou que a multiplicidade de perspectivas foi o que mais o atraiu no projeto. A narrativa de Emergência Radioativa reúne vítimas, médicos, cientistas e representantes do Estado, oferecendo uma visão ampla do desastre. O foco principal, segundo Coimbra, é o lado humano, buscando entender as pessoas envolvidas.

A reconstrução da tragédia sem sensacionalismo

A série reconstrói o acidente radiológico de 1987, quando um aparelho de radioterapia abandonado foi aberto por catadores, liberando material altamente radioativo. O evento resultou em mortes, contaminação em massa e mais de 100 mil exames realizados.

Na adaptação da história, Coimbra buscou evitar o sensacionalismo. A abordagem foi o realismo rigoroso, com intensa preparação do elenco e espaço para improvisação. Segundo o diretor, era essencial que a trama parecesse verdadeira, mostrando uma família vivendo o ocorrido.

A estrutura narrativa foi criada para envolver o espectador. Inspirado em clássicos do suspense, o diretor Coimbra optou por retardar a revelação do elemento central da trama, construindo uma tensão progressiva nos episódios da minissérie.

Equipe e elenco: a qualidade da produção

Para recriar a atmosfera dos anos 1980, Coimbra reuniu uma equipe de destaque. Entre os nomes estão o diretor de fotografia Adrian Tejido e o diretor de arte Marcos Pedroso. A escolha de profissionais experientes foi determinante para a qualidade da produção.

O elenco de Emergência Radioativa conta com atores como Johnny Massaro, Paulo Gorgulho e Bukassa Kabengele. A participação desses nomes reforça a densidade dramática da produção brasileira.

Diálogo entre passado e presente

A minissérie Emergência Radioativa vai além de revisitar uma tragédia. A produção se conecta com questões atuais, como desigualdade social e desconfiança nas instituições. Coimbra aponta que esses temas permanecem relevantes no Brasil, explicando a repercussão da série.

Coimbra aproxima a obra de outras produções nacionais recentes. Ele cita "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, e "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho. Essas obras também revisitam o passado para refletir sobre o presente brasileiro.

O diretor Coimbra afirmou que, se essas histórias fossem contadas há 20 anos, talvez não tivessem o mesmo impacto. Segundo ele, atualmente, as narrativas são ainda mais relevantes para o contexto social do país.

Reafirmação do potencial audiovisual brasileiro

Após consolidar carreira internacional em produções como "Sand Castle", Coimbra reconhece a necessidade de contar histórias brasileiras. O diretor expressou sentir falta de "falar da minha língua, do meu povo, do meu mundo".

O diretor, que também prepara o longa "Os Enforcados", reforça o momento atual do audiovisual brasileiro. Ele o descreve como resultado de anos de construção, e o reconhecimento global como uma conquista coletiva, não apenas individual.

Apesar da experiência internacional, Fernando Coimbra admite que não esperava tamanha repercussão para a minissérie. Ele observa que, diferente do cinema, o streaming proporciona um impacto imediato no público mundial.

Coimbra afirmou que "Com a Netflix, é um boom. De repente, está no mundo todo e as pessoas estão assistindo". O sucesso de Emergência Radioativa amplia o alcance da história e reafirma o potencial brasileiro em produzir narrativas universais a partir de suas vivências.

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Emergência radioativa

Fernando Coimbra
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