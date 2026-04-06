Chaiany é eliminada do BBB 26; confira a porcentagem dos votos

Chaiany foi a participante eliminada do Paredão deste domingo, 5, no BBB 26. A disputa pela permanência na casa envolveu a brasiliense, Juliano Floss e Marciele. O público decidiu a saída de Chaiany com mais de 60% dos votos.

A votação resultou em 61,07% dos votos para Chaiany. Marciele recebeu 20,37%, enquanto Juliano Floss obteve 18,56% da preferência do público para permanecer no programa.

A trajetória de Chaiany no reality show começou na Casa de Vidro, representando a região Centro-Oeste. Após a escolha de sua concorrente, Jordana, para a casa principal, ela ganhou uma nova chance no Quarto Branco.

Trajetória de Chaiany no BBB 26

No Quarto Branco, Chaiany conseguiu uma vaga no elenco principal do Big Brother Brasil ao lado de Gabriela, Leandro Boneco e Matheus, consolidando sua participação na edição.

Durante sua passagem, a brasiliense participou ativamente das dinâmicas do jogo. Ela conquistou uma Prova do Anjo e venceu uma Prova Bate e Volta. Além disso, atendeu ao Big Fone em duas oportunidades distintas.

Este foi o segundo Paredão enfrentado por Chaiany no reality show. Em sua primeira berlinda, a participante recebeu apenas 0,47% dos votos, indicando uma forte permanência na ocasião.