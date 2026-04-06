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Juliano Floss supera Ana Paula e vence a Prova do Líder do BBB 26

Casa se movimentou com novas dinâmicas após eliminação de Chaiany

Estadão Conteúdo

Juliano Floss venceu a Prova do Líder do BBB 26 neste domingo, 5. Ele escolheu Ana Paula, Milena e Samira para integrar o grupo VIP. O programa também marcou a eliminação de Chaiany da casa.

A disputa pela liderança foi dividida em duas fases. Na primeira etapa, os participantes pegavam uma carta que poderia oferecer vantagens na pontuação da fase seguinte. Eles usaram uma máquina arremessadora para tentar encaixar bolas em regiões específicas de uma rede.

Os dois melhores colocados avançaram para a fase final da prova. Uma nova rodada de sorteio de cartas foi realizada, e cada finalista teve três bolas de tênis para acertar em alvos. O vencedor seria aquele com mais pontos após as vantagens das cartas.

Dinâmica da Prova do Líder

Os brothers foram individualmente para a área de prova. Os demais permaneceram confinados em um quarto, sem ter acesso ao que acontecia durante a competição. A dinâmica garantiu que cada participante jogasse sem interferências ou observação dos colegas.

Juliano Floss e Ana Paula obtiveram os melhores resultados na primeira fase e se classificaram para a decisão. Na segunda fase, Ana Paula errou todas as suas três tentativas, enquanto Juliano pontuou nas duas primeiras, garantindo a liderança sem precisar do último arremesso.

Pontuação da 1ª fase da Prova

  • Leandro Boneco: Não pontuou (desperdiçou um arremesso extra).
  • Samira: 35 pontos (perdeu bônus de 20% por acertos).
  • Milena: 30 pontos (desperdiçou um arremesso extra).
  • Marciele: 40 pontos (recebeu 25% de bônus na pontuação).
  • Gabriela: Não pontuou (perdeu bônus de 25%).
  • Ana Paula: 64 pontos (perdeu bônus de 10% por acertos).
  • Jordana: Não pontuou (errou todas e perdeu bônus de 50%).
  • Juliano Floss: 112 pontos (acertou três arremessos de 35 e ganhou bônus).

Resultado final da Prova do Líder

A fase decisiva confirmou a vitória de Juliano Floss. Ele acumulou 60 pontos, enquanto Ana Paula não conseguiu pontuar. Assim, Juliano Floss se tornou o Líder do BBB 26.

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