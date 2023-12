Embaixada da República Tcheca apresenta mostra de cinema na UNAMA

A Universidade da Amazônia (UNAMA), recebe a Embaixada da República Tcheca no campus Alcindo Cacela e apresenta na programação uma Mostra de Cinema Tcheco. O evento é em parceria com o Consulado Honorário do país em Belém. O público vai poder conferir uma mostra cinematográfica, com produções tchecoslovacas, além de uma exposição de fotos contando a história e cultura do território na Europa. Na ocasião, a universidade fará ainda a entrega da Comenda UNAMA à Embaixadora Pavla Havrlíková. A honraria será repassada das mãos do presidente do Grupo Ser Educacional, instituição mantenedora da UNAMA, Janyo Diniz.

A programação da mostra iniciou na última segunda-feira, 4. O representante da República Tcheca na Amazônia, Ernane Malato, explicou o papel do consulado e a proposta de estar dentro de uma universidade. Segundo Malato, o consulado se estabelece na UNAMA por uma aproximação da universidade com a nação tcheca. “Nosso objetivo é estabelecer intercâmbios culturais e científicos entre os povos e os estudantes que pretendem expandir os conhecimentos. A milenar República Tcheca e a Amazônia possuem, agora, a oportunidade de aproximar-se, enriquecendo os costumes e o próprio conhecimento”, explicou. A mostra segue até esta quarta-feira, 6.

O evento segue, ainda, nos dias 05 e 06 de dezembro. Serão duas sessões de filmes por dia, com entrada aberta ao público gratuitamente. A classificação é livre. De acordo com a Embaixadora Pavla Havrlíková, os filmes selecionados sintetizam a "essência e a inovação do cinema moderno da época e traz títulos que exploram uma diversidade de gêneros e narrativas. Oferecendo uma visão rica e multifacetada da produção cinematográfica tchecoslovaca".

Filme perdido

Dentre uma das principais novidades da mostra, é que foi anunciado que o filme “Amazonas, o maior rio do mundo”, dado como desaparecido desde os anos de 1930, foi reencontrado, no início deste ano, no Národní Filmový Archiv (Arquivo Nacional de Cinema da República Tcheca). O filme descoberto foi confirmado pela Cinemateca Brasileira como sendo a obra dada como perdida.

Silvino Santos entrou na história do cinema brasileiro com o seu pioneiro documentário “No Paiz das Amazonas (1922)” e como um dos maiores realizadores de não-ficção do país. Em suas memórias, Silvino chegou a contar como seu colega de equipe, Propércio de Mello Saraiva, mudou o título de “Amazonas, o maior rio do mundo”, se passou como diretor do longa e negociou sua venda internacional antes de todos os materiais do filme se perderem pela Europa.

Considerado o primeiro longa-metragem filmado na Amazônia, o filme contém imagens raras da floresta amazônica e dos povos que a habitavam, incluindo algumas das primeiras imagens em movimento conhecidas dos povos indígenas uitoto. Há também cenas que mostram a extração de borracha e madeira. Devido a importância do filme para o Brasil, o longa será transmitido em uma sessão especial para os paraenses, com data e horário ainda a serem definidos.

Confira as sessões e os horários dos filmes:

Data: 04 de dezembro de 2023

17h: "Valerie e sua semana de delumbramentos", com direção de Jaromil Jireš (1970).

Data: 05 de dezembro de 2023

15h30: O baile dos bombeiros, com direção de Miloš Forman (1967)

17h: Quem quer matar Jessie?, com direção de Václav Vorlíček (1966)

Data: 06 de dezembro de 2023

15h30: O assassinato do Sr. Diabo, com direção de Ester Krumbachová (1970)

17h: Domingo desperdiçado, com direção de Drahomíra Vihanová (1969)