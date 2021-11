Em passagem por Belém, MC Mirella fala do calor e agradece aos fãs

A cantora MC Mirella em passagem por Belém no último domingo (21) falou do calor e do carinho dos fãs paraenses. A artista se apresentou com o Baile da MC Mirella. A funkeira que está em processo de separação do peão Dynho Alves usou o Instagram para falar um pouco sobre a sua vida.

"Nossa a gente que é de São Paulo não está acostumado. É muito calor", falou ao lado das bailarinas. Em um dos comentários, que estava muito calor, Mirella fez um vídeo posando sensualmente ao som da música de sua autoria "Tô solteira".

Mirella filmou a saída do show e o carinho do público que correu atrás do carro dela que foi escoltado com seguranças pendurados nas janelas. Mirella parou o carro e começou a tirar fotos com os fãs paraenses.

Também nos Stories, Mirella desabafou sobre os ataques que vem sofrendo por causa da polêmica separação do marido Dynho Alves, que está confinado em A Fazenda 13. O relacionamento e aproximação entre Dynho e a influenciadora Sthe Matos dentro do reality levou a funkeira a decidir se separar. Mirella disse que irá esperar Dynho sair do reality para resolver a situação.