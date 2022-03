Em entrevista no Mais Você, Laís revela surpresa com rejeição

Nona eliminada do BBB 22, Laís Caldas participou do Mais Você na manhã desta quarta-feira (23) e falou tudo sobre o reality show. Durante a conversa com Ana Maria Braga, a médica dermatologista abriu o jogo sobre a sua rivalidade com Arthur Aguiar e o impacto que teve quando descobriu o seu percentual de eliminação. A sister disputou permanência na casa com Douglas Silva e Eliezer e saiu com 91,25% dos votos. "Foi um choque. Achei que estava entre eu e o Eli. Fiquei pensando o que eu fiz pra sair com isso", contou.