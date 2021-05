Em entrevista à TV, pai de MC Kevin diz que morte do filho foi uma 'emboscada'

Nesta quinta-feira (20), o pai do cantor MC Kevin, Agnaldo Barros, falou pela primeira vez em detalhes sobre a morte do filho ocorrida no último domingo (16). Durante entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, ele disse que, apesar das desavenças, Kevin era feliz no casamento com a mulher, Deolane Bezerra. E disse acreditar que o funkeiro foi vítima de uma emboscada.

"Ele era um menino de ouro, um menino exemplar", disse à repórter Gaby Cabrini. Segundo Agnaldo, o filho era apaixonado pela esposa. "Ele a amava demais. Aquele menino, vou falar para você, ele daria o mundo por ela."

As brigas haviam, sim, admitiu. Mas nada além das diferenças de todo casal. "A briga era mais dela com ele, porque ela queria cuidar dele. Ela tentou tirar ele da bebida, para ele parar de beber, para ele parar de ficar pagando a conta dos 'sugadores'", contou.

Quando foi informado da morte de Kevin, o pai estava em companhia da filha e disse que por alguns momentos achou que se tratava de uma brincadeira. "Pra mim, foi um choque tão grande depois que eu fiquei sabendo da verdade", comentou.

"A única coisa que eu posso dizer é que, naquele quarto, o que aconteceu ali foi uma emboscada que montaram pra ele. Eu, como pai e conhecedor, porque eu conheço meu filho, tenho pra mim que o que aconteceu naquele quarto foi uma emboscada."

MC Kevin morreu no último domingo (16), após cair do 5° andar de um hotel na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Depoimentos prestados à polícia afirmam que o cantor estava com um amigo e uma acompanhante de luxo no momento do acontecido.