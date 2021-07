Em disputa com Starzplay, Disney é impedida de usar marca Star+

Com o lançamento prestes a acontecer no Brasil, a nova plataforma de streaming da Disney, Star+, sofre com um processo judicial, que a impede de utilizar esse nome. O motivo se deve pela ação de outra empresa, a Starz Entertaiment, dona da Starzplay. Segundo informações do Folha de São Paulo, a empresa também americana, conseguiu uma liminar na 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo que proíbe a Disney de usar o nome "Star+" em sua nova marca.

A justificativa da ação da Starz, se dá poque os nomes das marcas são foneticamente iguais, o que pode causar confusão, para os clientes. Para o relator do caso, Jorge Tosta, o consumidor pode se confundir e até mesmo vincular uma marca à outra, podendo gerar prejuízo ao titular do registro ou da patente. "Ao referir-se aos serviços de streaming ofertados pelas partes, não o fará dizendo que assistiu um filme pela 'Starzplay' ou pela 'Star plus', mas simplesmente pela 'Star'", disse Tosta.

A nova marca da Disney, tem data de estreia no Brasil marcada para o dia 31 de agosto, e é uma expansão do streaming da The Walt Disney Company Latin America. O nome 'Star' deriva da marca de mesmo nome, subsidiária indiana da Disney.

O streaming anunciou diversas produções latino-americanas e conteúdo esportivo. Entre os lançamentos, estão a série "Impuros" e também obras originais brasileiras.