Em coma, cantora Paulinha Abelha é transferida de hospital

A vocalista da banda Calcinha Preta, Paulinha Abelha, de 43 anos, foi transferida na noite desta quinta-feira (17) do hospital Unimed, onde estava internada desde o último dia 11, para o Hospital Primavera, também em Aracaju (SE). Fãs e colegas de trabalho da cantora que faziam vigília na porta da unidade de emergência acompanharam a saída da ambulância que fez a remoção e registraram o momento.

VEJA MAIS

Paulinha Abelha deu entrada no Hospital Unimed para tratar problemas renais na última sexta-feira, pouco tempo depois de retornar de uma turnê do grupo em São Paulo. Três dias depois ela precisou ser transferida para UTI e submetida à sessões de diálise depois que o quadro de saúde se agravou. Mas da quarta para esta quinta-feira, houve nova piora e a necessidade de um suporte mais específico.

VEJA MAIS

A transferência da artista chegou a ser adiada por conta da instabilidade neurológica, mas foi confirmada no início da noite pela equipe da cantora. Um médico de São Paulo foi contratado pela família para fazer uma nova avaliação médica do quadro clínico de Paulinha Abelha. Admiradores e colegas de palco de Paulinha, entre eles o cantor Daniel Dial, vocalista do grupo, estiveram no Hospital Unimed mais cedo e participaram de um círculo de oração e louvor pela recuperação da colega. Confira: