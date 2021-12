Em clima natalino, projeto leva luz e arte para a população pelas orlas de Belém

Desde outubro, Belém já começa a ficar iluminada nas principais avenidas e pontos turísticos. Segundo o bispo auxiliar Dom Assis Ribeiro, as luzes da decoração possuem um simbolismo importante. "A luz é Jesus, ele disse que é a luz do mundo. Então a luz brilha, afugenta as trevas e onde há luz não existe maldade", concluiu o sacerdote. A iluminação de Natal é a preparação para celebrar com alegria o nascimento de Jesus Cristo nas famílias, comunidades e cidades. Isso faz parte do patrimônio da fé e cultura dos cristãos. A Estrela representa o caminho a ser seguindo, a esperança.

Projeto Amazônia Luz Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação

E assim, o projeto “Amazônia Luz” chega na cidade com o intuito de levar iluminação especial e arte a todos. O público é convidado a estar em uma embarcação decorada no clima natalino. O roteiro visita diversos pontos turísticos da capital. Além de apresentar uma vasta programação cultural como contação de histórias e uma galeria de arte com painéis de grafite. O projeto, que é promovido pela Cavalléro Produtora e CriAtiva Produções e Eventos, com parceria da Equatorial Energia, segue até o dia 28, com visitação gratuita na Escadinha da Estação das Docas, Praça Princesa Isabel, Cotijuba, Icoaraci e Combu.

Segundo a produtora do projeto, Lany Cavaléro, a proposta é trazer o público para o encantamento do natal sem perder a identidade amazônida. “Durante a visitação, o barco estará parado no local onde a população poderá fazer fotos e participar da programação com papai noel, contação de histórias e exposição de artes em seu interior. É a primeira vez que a gente consegue fazer uma decoração desse porte, onde a população ribeirinha também vai poder visualizar e usufruir”, explicou.

“O mais interessante é que no projeto quisemos desmistificar aquele natal distante da nossa realidade, com neve, renas, e sim trazer para a cultura regional, com cuias de açaí e farinha na nossa arvore de natal, bichinhos que simbolizam a nossa região. Para que todos os nossos visitantes se sintam pertencentes desse momento”, ressaltou a produtora.

O acesso ao barco, nos pontos destacados ocorrerá das 19h às 22h, em grupos de 50 pessoas, a cada 30 minutos. A entrada é gratuita e censura livre, contando com todas as medidas preventivas contra a Covid-19, incluindo a apresentação da carteira de vacinação com as duas doses tomadas. A embarcação traz um andar inteiro de exposição com obras de dez artistas produzidos pela Tinta Preta, produtora de arte urbana. O projeto também agrega ao mundo da música, com curadoria das músicas natalinas assinada por Pedrinho Cavalléro, a trilha sonora da exposição traz autores paraenses como Salomão Habbib e Ronaldo Silva. Também serão apresentadas 60 sessões de contação de história, com um vasto elenco de artistas. Segundo o ator e curador, Kadu Santoro, “são histórias com temáticas natalina e amazônica, voltadas para o público infantil mas que possuem uma qualidade que abraça também o público adulto. Ou seja, estamos trabalhando para a família”, destacou.

“O poder de ludicidade e encantamento que uma história pode criar é fabuloso para a formação do ser humano. As histórias criam nas crianças imagens, possibilidades e isso faz que, no decorrer de sua vida, ela se torne mais empática, criativa e mais proativa”, comenta Santoro.

Agende-se

“Projeto Amazônia Luz”

Data: Até 28/12

Hora: 19h às 22h

Entrada franca

Programação:

Dias 18 e 19/12 - Escadinha da Estação das Docas

Dias 20 e 21/12 - Praça Princesa Isabel

Dias 22 e 23/12 - Cotijuba

Dias 25 e 26/12 - Icoaraci