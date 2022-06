Em alusão à Semana do Meio Ambiente, Mostra Ecofalante disponibiliza filmes sobre o tema

Para os amantes da sétima arte, a Mostra Ecofalante (especial da Semana do Meio Ambiente) irá reunir os melhores filmes entre 2009 e 2021 voltados para o tema. Vale lembrar que o dia mundial do Meio Ambiente é celebrado em 5 de junho no mundo todo. Portanto, em alusão a data, haverá uma retrospectiva, que exibe pela primeira vez de forma online e gratuita 20 filmes de sucesso do evento. De 1 a 21 de junho, a Mostra disponibiliza sua programação de forma online e acessível em todo o Brasil através do site ecofalante.org.br.

Entre os filmes selecionados, o público poderá conferir longas como "A Enseada", "Sobre a Violência", "Máquinas", "Era Uma Vez Uma Floresta" (2013), do francês Luc Jacquet (vencedor do Oscar por "A Marcha dos Pinguins"), "Safári" (2016), de Ulrich Seidl, que ainda causou impacto em audiências de diversos países ao traçar um perturbador retrato da natureza humana, entre outros.

A programação traz ainda, dois debates online, que serão transmitidos pelo canal da Mostra Ecofalante no YouTube. O primeiro deles retrata a celebração de 30 anos da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a Rio-92, e dos 50 anos do Relatório "Limites para o Crescimento", também conhecido como "Relatório Meadows", que foi o primeiro grande alerta da ciência para o fato de que o modo de vida da civilização ocidental não poderia ser sustentado pelos recursos planetários no longo prazo. Já o debate do dia 9 de junho, que reúne cineastas e diretores de festivais, discute o futuro dos festivais de cinema a partir da retomada pós-pandêmica.

Segundo o diretor do evento, Chico Guariba, "a Mostra Ecofalante de Cinema completou dez anos em 2021 e é o festival que mais cresce no país. Nessa programação especial da Semana do Meio Ambiente, fizemos uma seleção de alguns dos filmes internacionais mais importantes que passaram pela Mostra, inicialmente exibidos em São Paulo, com o intuito de levá-los agora a todo o Brasil".

Criada em 2012, a Mostra Ecofalante de Cinema trouxe novos parâmetros para este tipo de iniciativa, colocando em discussão, além de biodiversidade, emergência climática, contaminação e povos originários, outros temas relacionados à vida nas cidades, ativismo, alimentação, consumo, economia, trabalho e saúde.