Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Em 'A Fazenda', formação da Roça força inimizades e desfaz aliança

Estadão Conteúdo

A noite dessa terça-feira, 30, em A Fazenda 17, foi marcada pela formação da segunda Roça do programa. Com Walério Araújo, Duda Wendling, Rayane e Renata na berlinda, peões discutem novamente e desavenças aumentam.

Rayane e Carol também voltaram a brigar após terem se acertado durante a semana, quando foram incumbidas do trato dos animais.

Como foi a formação da Roça?

A eliminação desta semana começou com o voto do Fazendeiro Dudu Camargo. Ele indicou Rayane.

O mais votado pela sede foi Matheus. Entretanto, por ser aliado de Yoná, que possuía o Poder do Lampião, ele se safou: a peoa redirecionou seus votos para Walério.

O outro Poder do Lampião foi entregue para Duda. Ela ofereceu, através dele, a possibilidade da escolha de outros dois peões da sede para a "puxada da baia" (em que o peão com mais votos na sede puxa um participantes para ir diretamente para a Roça).

Duda optou por Fernando e Luiz Mesquita. A escolha não funcionou, já que Walério a puxou para a eliminação.

Renata, por sua vez, foi escolhida através da dinâmica do Resta um. Ela, Walério e Rayane disputarão a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira, 1º.

A eliminação ocorrerá um dia depois, na quinta-feira, 2.

Votos entre Fernando e Gaby Spanic geram treta

Fernando votou em Gaby Spanic para a Roça, o que gerou uma discussão entre ambos: "Eu não concordo com a violência dele. Ele está sempre gerando violência."

Adriane Galisteu avisa sobre episódios de 'agressão'

Recentemente, muitas discussões da casa culminaram em jogadas de água na cara de participantes e aproximações físicas. O último ocorreu quando Fernando jogou água em Tamires durante a dinâmica do Ferra Peão.

Sobre os episódios, a apresentadora Adriane Galisteu avisou aos peões para que tivessem cuidado: "Cuidado para não passar do limite."

"Não é o que a gente quer ver no reality, jogada de água na cara, aproximações físicas perigosas. Tomem cuidado, porque nem a direção do programa nem o público desejam esse tipo de embate."

"São tipos de atitudes que podem ser um primeiro passo para evoluir para uma possível expulsão. Dito isso, vocês podem se posicionar e devem", finalizou.

Carol, Ray e Saory tretam após Roça

Carol, Rayane e Saory brigaram durante a votação e seguiram discutindo após a exibição do programa ao vivo.

A briga abalou Rayane emocionalmente, que apontou a aproximação que teve com Carol antes da briga.

A treta continuou na manhã seguinte, quando Carol e Rayane se encontraram para o trato das vacas e búfalos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV

A Fazenda

resumo
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Popó Freitas reage à suspensão após confusão no Spaten Fight Night: ‘Nada vai apagar essa história’

Confusão ocorreu após a luta principal evento, realizada no último final de semana

30.09.25 22h17

ASSUMIDOS DE VEZ?

VÍDEO: Ana Castela é flagrada abraçada a Zé Felipe durante viagem ao Pantanal

Registro de momento de afeto entre os supostos affair foi feito por um amigo da artista e compartilhado nas redes

30.09.25 21h51

APRESENTAÇÃO

Marabá Jazz Festival: 3ª edição do evento reúne nove atrações da música instrumental brasileira

O projeto é considerado o maior festival de música instrumental do Sul e Sudeste do Pará

29.09.25 22h40

VIRALIZOU

‘Rock Doido do Gael’: Bebê ganha ‘mesversário’ inspirado na festa de aparelhagem do Crocodilo

A família do pequeno Gael, de seis meses, compartilhou os registros nas redes sociais e foi parar na página oficial da própria festa

29.09.25 20h32

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

Mostra ‘Um rio não existe sozinho’ será trilha cultural no Parque do Museu Goeldi, em Belém

Organizada pelo Instituto Tomie Ohtake, exposição reúne 11 obras de nove artistas, e público poderá interagir diretamente com os trabalhos

01.10.25 8h00

RECONHECIMENTO

Thais Sousa celebra nota 10 na lambada ao lado de Silvero Pereira na disputa do ‘Dança dos Famosos’

A dançarina falou sobre a construção da coreografia, a parceria com o ator e a expectativa para dançar no brega no programa

01.10.25 8h00

INAUGURAÇÃO

Belém ganha novo espaço cultural com mostra gratuita dedicada a Nelson Mandela

A exposição já foi apresentada em Brasília e São Paulo, agora chega a Belém

01.10.25 8h00

'MINHA VIDA PAROU'

Lembra dela? Ex-atriz da Globo revela saúde debilitada há meses; saiba quem é

Atriz que participou das novelas "Alma Gêmea" e "Caras & Bocas" desabafou sobre problemas de saúde

29.09.25 19h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda