Em 'A Fazenda', formação da Roça força inimizades e desfaz aliança

A noite dessa terça-feira, 30, em A Fazenda 17, foi marcada pela formação da segunda Roça do programa. Com Walério Araújo, Duda Wendling, Rayane e Renata na berlinda, peões discutem novamente e desavenças aumentam.

Rayane e Carol também voltaram a brigar após terem se acertado durante a semana, quando foram incumbidas do trato dos animais.

Como foi a formação da Roça?

A eliminação desta semana começou com o voto do Fazendeiro Dudu Camargo. Ele indicou Rayane.

O mais votado pela sede foi Matheus. Entretanto, por ser aliado de Yoná, que possuía o Poder do Lampião, ele se safou: a peoa redirecionou seus votos para Walério.

O outro Poder do Lampião foi entregue para Duda. Ela ofereceu, através dele, a possibilidade da escolha de outros dois peões da sede para a "puxada da baia" (em que o peão com mais votos na sede puxa um participantes para ir diretamente para a Roça).

Duda optou por Fernando e Luiz Mesquita. A escolha não funcionou, já que Walério a puxou para a eliminação.

Renata, por sua vez, foi escolhida através da dinâmica do Resta um. Ela, Walério e Rayane disputarão a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira, 1º.

A eliminação ocorrerá um dia depois, na quinta-feira, 2.

Votos entre Fernando e Gaby Spanic geram treta

Fernando votou em Gaby Spanic para a Roça, o que gerou uma discussão entre ambos: "Eu não concordo com a violência dele. Ele está sempre gerando violência."

Adriane Galisteu avisa sobre episódios de 'agressão'

Recentemente, muitas discussões da casa culminaram em jogadas de água na cara de participantes e aproximações físicas. O último ocorreu quando Fernando jogou água em Tamires durante a dinâmica do Ferra Peão.

Sobre os episódios, a apresentadora Adriane Galisteu avisou aos peões para que tivessem cuidado: "Cuidado para não passar do limite."

"Não é o que a gente quer ver no reality, jogada de água na cara, aproximações físicas perigosas. Tomem cuidado, porque nem a direção do programa nem o público desejam esse tipo de embate."

"São tipos de atitudes que podem ser um primeiro passo para evoluir para uma possível expulsão. Dito isso, vocês podem se posicionar e devem", finalizou.

Carol, Ray e Saory tretam após Roça

Carol, Rayane e Saory brigaram durante a votação e seguiram discutindo após a exibição do programa ao vivo.

A briga abalou Rayane emocionalmente, que apontou a aproximação que teve com Carol antes da briga.

A treta continuou na manhã seguinte, quando Carol e Rayane se encontraram para o trato das vacas e búfalos.