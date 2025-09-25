Capa Jornal Amazônia
Cultura

Em A Fazenda, divisão de tarefas gera atrito entre peões após Prova do Fazendeiro

Estadão Conteúdo

O clima em A Fazenda 17 pesou após a Prova do Fazendeiro que ocorreu nessa quarta-feira, 24. Despontaram discussões entre o Fazendeiro da semana Dudu Camargo, Carol Lekker, Rayane Figliuzzi, além de novos desdobramentos entre Tamires, Martina e Fernando, que já haviam brigado no dia anterior.

Como foi a Prova do Fazendeiro?

A Prova do Fazendeiro desta semana consistia em realizar cálculos matemáticos simples. Vestidos como galinhas, os peões deveriam correr até o número com o resultado, que estava preso no tablado do chão. O participante que chegasse até o local mais rápido ganhava mais pontos.

Foram realizadas sete rodadas. Dudu venceu com 695 pontos, enquanto Gabily ficou com 510 e Fabiano com 470.

Opinião dos peões sobre o Fazendeiro da semana

O resultado da prova não agradou os peões, que apontaram Dudu como "manipulador", devido ao fato de que o Fazendeiro demonstrou interesse em unir duplas que brigaram para trabalharem juntas no trato dos animais.

"O 'causar' dele é só manipular os outros, ele não pula no fogo", disse Carol.

Martina completou: "Ele fica querendo usar um termômetro para determinar quem é planta e quem não é. Ele não olha para si mesmo?"

Rayane treta com Dudu, Fazendeiro da semana

Rayane, que havia brigado com Carol durante a semana, também discutiu com Dudu sobre a injustiça no trato dos animais. Ela afirmou que o Fazendeiro deveria escolher pessoas que ainda não haviam trabalhado para executar os serviços mais pesados e difíceis, como o trato do porco e da vaca.

Carol e Dudu Camargo discutem

O desagrado de Carol com Dudu gerou uma discussão entre ambos mais tarde. "Você não se preocupa em como eu estou me sentindo", disse a peoa. "Te coloquei no meu pódio desde o primeiro dia e é isso que você me dá em troco."

"Você está dizendo que é uma punição cuidar de uma vaca?", acusou o Fazendeiro.

Dudu define funções para os peões; veja quem ficou com cada uma Depois das discussões, ele definiu com Yoná as funções dos peões. Carol e Rayane ficaram com as vacas e búfalos, o cavalo ficou com Saory, Duda no porco, Gaby Spanic com as mini cabras e Nizam com as ovelhas.

Tamires será responsável pela horta e pelas plantas e Gui Boury ficou com as aves.

Após a delegação das tarefas, Carol discutiu com Dudu e o chamou de "Judas" e "traíra", por ter sido colocada junto de Rayane.

Por que Fernando e Tamires brigaram?

Martina também entrou na treta. Fernando e Tamires também se desentenderam por causa da louça. Ela relatou o ocorrido aos colegas e aliados.

A discussão ficou acalorada na cozinha e Fernando se exaltou com Tamires.

Mesmo durante a madrugada, a treta retornou no quarto, quando Fernando acusou a peoa de "fazer o mesmo jogo de Davi Brito", ex-BBB que ganhou a edição de 2024 e protagonizou polêmicas.

Martina, que havia discutido com a participante no dia anterior, também entrou na briga.

