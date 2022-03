Elza Soares deu três entrevistas inéditas para documentário, diz diretora

Com o amor como tema central, "Elza e Mané - Amor Em Linhas Tortas" traz o relacionamento entre Elza Soares e o jogador de futebol Mané Garrincha. Dirigido por Caroline Zilberman, o documentário estreia nesta sexta-feira, 4, na Globoplay.

A diretora antecipou o que o público poderá conferir na produção. O que mais chamou a atenção foram as entrevistas inéditas da cantora, que morreu em janeiro deste ano, aos 90 anos.

"Além desses três encontros, tivemos um quarto, no show que ela fez em Belém, em dezembro do ano passado e que acabou sendo o último da carreira dela. Acompanhamos os bastidores", afirma Caroline.

Em quatro episódios, o documentário retrata o período militar, no qual o casal foi exilado para a Itália, na década de 1970. Caroline conta que conseguiu arquivos da TV italiana que ainda não foram vistos no Brasil, além de ter gravado depoimentos com Caetano Veloso, Sandra de Sá e Lobão.

Segundo a diretora, um dos momentos mais emocionantes no seriado é a separação do casal devido a morte do jogador, em 1983, causada por uma cirrose hepática. "Ela precisa tomar uma atitude muito dura e que ia contra seus sentimentos, mas que também simbolizou uma das grandes superações que enfrentou ao longo da vida. É um momento em que ela tem uma virada no documentário. Diz que precisava renascer e foi atrás disso. O fim da vida do Garrincha também me emociona, pela tristeza de ver a decadência de um ídolo, e que ilustra muito bem a que ponto ele chegou por conta do alcoolismo", conta.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)