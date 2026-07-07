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Eloi Iglesias decifra em Belém o legado de Cazuza em show no Centur, em Belém

Show em homenagem ao cantor e compositor carioca será nesta terça (7), no Teatro Margarida Schivasappa, na data dos 36 anos da morte desse intérprete imortal do rock brasileiro

Eduardo Rocha
fonte

Eloi Iglesias presta homenagem a Cazuza, para celebrar o legado de um dos artistas que marcam a música brasileira (Foto: Mário Guerrero)

No dia em que se completam 36 anos da morte do cantor e compositor carioca Agenor de Miranda Araújo Neto, o Cazuza, falecido em 7 de julho de 1990, aos 32 anos de idade, o cantor e compositor paraense Eloi Iglesias presta homenagem a ele no palco do Teatro Margarida Schivasappa, no Centur, no centro de Belém. O show "Tributo - Eloi Canta Cazuza" será às 20h desta terça-feira (7), reunindo interpretações especiais para os grandes sucessos de Cazuza. Um atrativo a mais para o espetáculo é conferir como as canções ficaram na voz e performance de Eloi Iglesias, um fã incondicional do intérprete de "Codinome Beija-Flor", "Exagerado", "Bete Balanço", "O Nosso Amor A Gente Inventa", "Preciso Dizer Que Eu Te Amo", "Faz Parte Do Meu Show", "O Tempo Não Para" e "Ideologia", entre tantas outras gemas.

"O show em 7 de julho carrega um significado muito especial. Amanhã (7), completam-se 36 anos da partida de Cazuza, um dos maiores poetas da música brasileira. Mais do que um tributo, este espetáculo é uma celebração do seu legado, da sua coragem e da força de uma obra que permanece viva e atual. É uma forma de homenagear um artista que continua emocionando e inspirando diferentes gerações", destaca Eloi Iglesias.

Eloi detalha como será o show, que agora tem um novo e particular momento, após ter sido apresentado em 2 de junho, no Teatro Estação Gasômetro, em Belém. "O público pode esperar uma noite de muita emoção. O espetáculo foi pensado para revisitar os momentos mais marcantes da trajetória de Cazuza, reunindo canções que fizeram história tanto na época do Barão Vermelho quanto em sua carreira solo. É uma homenagem construída com muito respeito, sensibilidade e carinho, valorizando a poesia e a intensidade que sempre marcaram sua obra".

image Cazuza deixou uma obra musical e poética que cruza gerações (Foto: Reprodução instagram @cazuza.oficial)

Verdade nas letras

"A verdade que existe em cada letra", assim Eloi Iglesias define o que mais o atrai na obra de Cazuza. "Cazuza tinha a capacidade de transformar sentimentos, inquietações, amores e sonhos em poesia. Ele cantava a vida de forma intensa, sem máscaras, e isso faz com que sua obra continue atual e necessária. Interpretar suas canções é, acima de tudo, uma forma de manter viva essa força artística que marcou a música brasileira", considera Eloi, com 55 anos de carreira artística.

Eloi Iglesias e Cazuza têm alguns pontos convergentes na carreira dentro da música brasileira. Um deles é a diversidade de gêneros que ambos abraçaram em suas respectivas obras. Cazuza, por exemplo, notabilizou-se como cantor de uma banda de rock, o Barão Vermelho, mas dialogou muito bem com grandes nomes da chamada MPB, chegando, inclusive, a gravar "O Mundo é um Moinho", do saudoso Cartola. Eloi Iglesias extrapolou fronteiras com o sucesso "Os Pecados de Adão" e sempre se destacou interpretando canções em diversos ritmos, inclusive, marchinhas carnavalescas no bloco "Fofó de Belém", entre outros projetos desse "camaleão".

Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do teatro de forma antecipada. Para mais informações e reservas, o contato é o número (91) 98848-1168. 

O evento é indicado para fãs de rock nacional e admiradores da obra de Cazuza, oferecendo uma experiência de show em ambiente de teatro, com foco na valorização da interpretação vocal e na conexão íntima com o público. A realização é do coletivo/evento Festa da Chiquita em parceria com o Teatro Margarida Schivasappa. 

Serviço:

Show 'Tributo - Eloi Canta Cazuza'

  • Com Eloi Iglesias
  • Em 7 de julho de 2026, às 20h
  • Teatro Margarida Schivasappa, no Centur
  • Av. Gentil Bittencourt, 650 - Batista Campos, Belém - PA
  • Ingressos na bilheteria do teatro
  • Informações: (91) 98848-1168
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cultura

'eloi canta cazuza'
Cultura
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