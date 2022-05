Eliseu Rodrigues faz show neste domingo na 10ª Cavalgada Grota Seca, em Capitão Poço

O cantor paraense Eliseu Rodrigues é uma das 12 atrações musicais confirmadas na décima edição da Cavalgada Grota Seca, no município de Capitão Poço, nordeste do Pará, deste domingo (29). O tradicional evento é aberto ao público e inicia a partir das 13h. O artista sobe ao palco às 17h, com repertório recheado de sucessos do piseiro ao forró de vaquejada.

“A expectativa do show de hoje é das melhores. Eu já toquei em várias cavalgadas, mas essa é a primeira vez que vou me apresentar na da Vila Grota Seca, a mais tradicional de toda região sem sombra de dúvidas. O público tem acompanhado o meu trabalho, o retorno que recebemos deles tem sido muito bom, então com certeza vamos presenteá-los com um bela apresentação”, disse o músico.

Eliseu Rodrigues nasceu em Capitão Poço e desde os 5 anos de idade é apaixonado por música. Atualmente o músico faz shows por todo Pará e fora do estado. O cantor inclusive já abriu shows de artistas nacionais como João Gomes, sucesso da pisadinha. Considerado um dos grande sucessos no sudoeste paraense, Eliseu conquista cada vez mais fãs por onde passa com sua alegria contagiante e repertório repleto de sucessos do momento.

O artista possui alguns trabalhos autorais que estão disponíveis nas plataformas de streaming e também em seu canal “Eliseu Rodrigues” no Youtube. A canção mais recente chama-se: “volta lá pro meu colchão”. Com apresentações públicas e privadas, o músico está com a agenda de shows movimentada. Para acompanhar o cantor nas redes sociais, siga @eliseurodriguesr (Instragram) e joseeliseu.rodrigues (Facebook).

Agende-se:

Show de Eliseu Rodrigues

Dia: domingo, 29

Hora: 17h

Local: Vila Grota Seca, zona rural, Capitão Poço